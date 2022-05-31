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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس: نجاح الامتحانات الإلكترونية بنظام كوريكت بحضور 2600 طالب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، الانتهاء من إعداد وتفعيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بنظام الاختبارات الالكترونية Qorrect في مادتي الاستـماع وحقوق الإنسان على مستوى أقسام اللغات البالغ عددها 15 قسمًا، لعدد ٢٦٠٠ طالب، وذلك بقاعات الاختبارات الإلكترونية الثلاث بالكلية والمزودة بأحدث أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الأنترنت، والتي تسع 750 طالبًا على مدى أربعة أيام بدءً من الأثنين 23 مايو حتى الخميس 26 مايو، وتعد تلك الخطوة سابقة من نوعها.

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حيث قامت كلية الألسن ممثلة في وحدة القياس والتقويم بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية تحت إشراف الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، والدكتورة منى عبد العال، مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  بتفعيل نظام الاختبارات الإلكترونية بنسبة نجاح ١٠٠%.

وأوضحت أنه في البداية قام بأداء مادة الاستماع طلاب أقسام اللغات الفرنسية والكورية واللغات الشرقية والسواحيلية والتشكية واليابانية والعبرية من خلال الاستماع إلى مقطع صوتي عبر النظام الصوتي للقاعات، والإجابة على الأسئلة الموضحة على شاشات أجهزة الحاسوب أمامهم، ثم قام طلاب الفرقة الأولى البالغ عددهم أكثر من 2600 طالب بجميع أقسام الكلية مقسمين على خمس فترات بأداء مادة حقوق الإنسان  من خلال الإجابة على عدد من أسئلة اختيار من متعدد، مما أثبت مدى استعداد وجاهزية الطلاب على أداء الاختبارات الالكترونية، وذلك بعد  سلسلة من التدريب المتواصل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على نظام Qorrect.

وأكدت إن تلك الخطوة تأتي  في إطار السعي المستمر والحثيث من إدارة الكلية نحو تفعيل الاختبارات الإلكترونية، وإثبات مدى فاعليتها في عملية القياس والتقويم للطلاب، واستخراج النتائج عقب الامتحان مباشرة، وإعداد مختلف التقارير عنها متضمنة كافة التفاصيل مثل تسجيل عدد الحضور والغياب، ونسبة النجاح والرسوب دون تدخل أستاذ المادة، وبنسبة صحيحة 100%، مما يحقق جودة العملية التعليمية.

وقام بمتابعة سير الامتحانات الإلكترونية كل من الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد البلتاجي، مدير وحدة القياس والتقويم، ونائبه الدكتورة إلهام بدر، والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات فضلًا عن فريق من شركة Qorrect لتقديم الدعم الفني الفوري.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس بنظام الاختبارات الالكترونية Qorrect Jobs Education

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