جامعة الأزهر: الاشتراك في منظومة التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس اختياري

حدد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر عددا من النقاط التوضيحية الخاصة بنظام التأمين الصحي.

وأكد محمود صديق، ان إدخال البيانات للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اختياري وليس إجباريا .

وأوضح أنه لا مساس بعمل اللجنة الطبية بالقاهرة وأسيوط ، وأن عمل اللجنة الطبية بجامعة الأزهر مستمر على الدوام.

وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتيح الخدمة الطبية من خلال عدد 2103 مستشفى متضمنة مستشفيات الدرجة الأولى، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، وكافة الخدمات الطبية اللازمة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.



وذكر أنه جاري مناقشة إدارج أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في هذه المنظومة وكذلك العاملون في الجامعة.

وتابع : تم عرض الموضوع على العمداء ومناقشته في مجلس الجامعة وتم عقد جلسة حوار مجتمعي مع أعضاء نادي أعضاء هيئة التدريس بالقاهرة ، وغيرهم .

