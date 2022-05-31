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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تحيى حفلا غنائيا في قطر .. 16 يونيو

أصالة
أصالة

تحيى المطربة أصالة حفلا غنائيا يوم 16 يونيو المقبل فى قطر وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وكشفت الفنانة أصالة عن موعد طرح ألبومها المصري المقبل، وذلك يوم 1 يوليو، بحسب تصريحاتها على هامش حفلها الأخير بجدة، الذي قدمت فيه العديد من الأغنيات.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

أصالة: طرح ألبومي المصري 1 يوليو وسجلت ديو مغربي مع أسماء لمنور

بفستان أنيق.. أصالة تخطف الأنظار في جدة

ووجهت الفنانة أصالة رسالة، لجمهورها في جدة ، بعد حفلها الغنائي  بـموسم جدة في المملكة العربية السعودية ، ونشرت عدة صور له عبر انستجرام.

وعلقت أصالة:"كانت حفله صعب أقدر أنسى حلاوتها .. حلوه لدرجة خلّت كلّ شي حوالينا حلو .. شكراً حبايبي أهل جدّه الطيّبين .. دائماً ذكرياتنا سوا مابتتنسى".

وطرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

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