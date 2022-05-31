قبل إصدار الحكم.. أول ظهور عام لـ جوني ديب بعد قضية التشهير

ظهر نجم هوليوود جوني ديب بشكل مفاجئ في حفل لموسيقى الروك بلندن بينما ينتظر الحكم في محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ظهر الممثل مع عازف الجيتار البريطاني "جيف بيك" في رويال ألبرت هول، وهذا هو الظهور الثاني لهما معا بعد حفلة قدمها شيفيلد يوم الأحد .

وعن القضية، من المقرر استئناف مداولات هيئة المحلفين في معركة ديب مع هيرد في وقت لاحق اليوم، إذ رفع ديب، 58 عاما، دعوى قضائية ضد زوجته السابقة مقابل 50 مليون دولار بسبب مقال كتبته تدعي فيه أنها ضحية للعنف المنزلي.

ويجب أن تتخذ هيئة المحلفين المكونة من سبعة أفراد قرارًا بالإجماع لإصدار حكم، وكانوا قد بدأوا مداولاتهم يوم الجمعة ، بعد وقت قصير من تقديم كلا الجانبين مرافعاتهم الختامية، لكن تم تأجيلها بعد ذلك إلى ما بعد عطلة يوم الذكرى الأمريكي يوم الاثنين.

سأموت سعيدا

غنى جوني ديف و"جيف بيك" أغنية شهيرة كانا قد قدماها معا في عام 2020، وأثار أدائهما ردود فعل متباينة من رواد الحفل، وقالت أنجيلا فلانيري، 38 عاما، من ساوثيند إن ديب حطمها، مضيفة أنها لم تكن تعلم أنه سيكون في الحفل.

وقالت: "سأموت سعيدة ، لقد كنت في نفس الغرفة التي يعيش فيها الآن"، وأحد الحضور يدعى بيتر شميدت ، الذي جاء إلى لندن من فرانكفورت خصيصًا لحضور الحفل ، قال إنه شعر بالخداع ووصف ديب بأنه مُحرج.

ونقلت عنه رويترز قوله: “كنت أنتظر 50 عاما لأرى جيف بيك يعيش .. كان هذا أكبر خيبة أمل في حياتي”، بسبب صدمته لوجود جوني ديب في الحفل، ولكن من المتوقع أن يؤدي ديب العرض مرة أخرى في لندن، لكن الحكم قد يصدر في أي وقت.