تطوير ورصف وتركيب انترلوك لـ٤٣٣ شارعا في بولاق الدكرور بالجيزة ..شاهد

انتهت محافظة الجيزة من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بالانترلوك ورصف ٤٣٣ شارعا بحى بولاق الدكرور ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية والوكالة الألمانية Giz.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الشوارع التى تم الانتهاء من تطويرها ببلاط الأنترلوك ودعمها بكوابيل الانارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة ببولاق الدكرور ضمت ٧٧ شارعا من متفرعات منطقة الجمعية وناهيا و ١٦٧ شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة و٩٢ شارعا بعزبة الأمين و ١٥ شارعا من متفرعات شارع جمال عبد الناصر و٧٧ شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن .

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت الانتهاء من رصف الطبقة الاسفلتية لعدد ٥ شوارع بحى بولاق الدكرور وهى شوارع ترعة عبد العال 2 و عبد السلام محمد و الملكة و المجارى و سيد محمود لافتا إلى أن نسب تنفيذ الأعمال بلغت 100% بجميع الشوارع المذكورة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المحاور المرورية وتطويرها لاستيعاب الكثافات المرورية بالإضافة الي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف المحافظ ان أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية .

وثمن المحافظ التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة في أحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم .

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