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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب لـ أهالي السلوم: معكم قلبا وقالبا.. ومهتمون بأعمال تطوير الطرق

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وجه أهالى السلوم بمحافظة مطروح، الشكر إلى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لتواجدهم في المحافظة، وتحملهم مشقة السفر لساعات طويلة من القاهرة لمتابعة أعمال تطوير الطرق ومنفذ السلوم البرى والاستماع إلى أهالى مطروح، مؤكدين أن لديهم أملا كبيرا فى وفد اللجنة لتحقيق مطالبهم. 

وقال أحد الأهالى موجها حديثه لرئيس الوفد النائب علاء عابد: "طريق مطروح/السلوم فى رقبتكوا أمام الله، والأهالى يتابعون وصول اللجنة ونشاطها على أرض مطروح باهتمام بالغ".

من ناحيته علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قائلا "نتشرف بوجودنا فى حضرة محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، وأهل الكرم اهل مطروح"، مستطردا: "اللجنة على أتم الاستعداد للاستماع إلى الأهالى، وهذا هو دور لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونحن نواب شعب ولسنا نواب دائرة".

وتابع عابد قائلا: "اللجنة خلال الأسابيع الماضية زارت محافظات الأقصر والبحر الأحمر وقنا، وهناك تركيز على المحافظات الحدودية". 

ووجه حديثه لأهالى مطروح قائلا: "إحنا جايين علشانكوا، ومعكم قلبا وقالبا سواء تشريعيا أو رقابيا أو فيما يتعلق باعتمادات الموازنة العامة وتعزيز مخصصات الاستثمارات الخاصة بمحافظة مطروح للانتهاء من أعمال تطوير الطرق، خاصة فيما يتعلق بمنفذ السلوم البرى باعتباره رابط قوى لعلاقات ممتدة عبر الزمن بين الشعبين المصرى والليبى".

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد،  إلى محافظة مرسى مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

ومن جانبه وجه النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر لاهالى مطروح على الحفاوة وحسن الاستقبال الدال على كرم العرب، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود نهضة كبرى للتقدم بهذا الوطن وتوفير حياة كريمة لمواطنيه، موجها الشكر للقيادة السياسية.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.

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