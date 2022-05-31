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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوران جوهر أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

تأهلت المصرية نوران جوهر إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على الإنجليزية سارة جان بيري، بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بأولى لقاءات الدور ربع النهائي من البطولة.

وتفوقت اللاعبة المصرية من البداية إلى النهاية، ونجحت في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11-4 وفي الثاني 11-5، وفي الشوط الثالث بنفس النتيجة، لتتاهل إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بعد غد الخميس.

وقال عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونةً إن تربع اللاعبون المصريون على عرش اللعبة، يضع على اكتافنا مسؤولية الاستمرار في الريادة العالمية، والتي تتحقق من خلال مثل هذه البطولات التي تساهم في إلهام اللاعبين الناشئين وخلق مثل عليا للاقتداء بهم.

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.  

وتتمتع مدينة الجونة بالبنية التحتية من مرافق وتجهيزات لإنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة البطولات العالمية، وهو ما ساهم في تطور بطولة الجونة الدولية للاسكواش ؛ وخلق حالة من التفاعل الفريد بين جميع رواد المدينة وهذه البطولة.

ويحمل لقب بطولة الجونة عن النسخة الماضية كل من نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومحمد الشوربجى المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش.

نوران جوهر بطولة الجونة الدولية للإسكواش الجونة Sports Fitness

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