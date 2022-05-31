يستنزف جيوب الأمريكيين.. بايدن يجتمع برئيس الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة التضخم

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم، الثلاثاء، لمناقشة التضخم التاريخي الذي يستنزف جيوب الأمريكيين.

وحسب "رويترز"، يأتي الاجتماع، وهو الأول منذ تأكيد تعيين باول لولاية ثانية من قبل مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي يسعى فيه بايدن إلى خفض تكاليف البنزين والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

وفي تصريحات مقتضبة قبل الاجتماع، قال بايدن إنه سيجتمع مع باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين "لمناقشة أولويتي القصوى، وهي معالجة التضخم".

وفي تصريحات مقتضبة قبل الاجتماع، قال بايدن إنه سيجتمع مع باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين "لمناقشة أولويتي القصوى، وهي معالجة التضخم".

وقال بايدن إن خطته للتعامل مع التضخم "تبدأ باقتراح بسيط: احترام بنك الاحتياطي الفيدرالي، واحترام استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما فعلته وسأواصل القيام به".

شهد الاقتصاد الأمريكي أقوى نمو له منذ ما يقرب من أربعة عقود في عام 2021، بعد أن ضخت الحكومة تريليونات الدولارات من الإغاثة من كوفيد-19 في الاقتصاد، وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر. وساعدت جهود الإنقاذ في خفض البطالة إلى 3.6٪ من أعلى مستوى لها في عصر الجائحة عند 15٪، لكنها أدت أيضا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي ساهم في ارتفاع الأسعار.

وأظهر تقرير لوزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر تقلص قوائم البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 52 عاما، مما ساعد على دفع نمو الأجور.

ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع التضخم من تلقاء نفسه، حيث تقوم الشركات بفرز قضايا سلسلة التوريد المعقدة بسبب الوباء، على سبيل المثال، وتحويل المستهلكين الإنفاق نحو الخدمات.

لكن باول أوضح أيضا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يعول على ذلك، وسوف يصعد أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة.

فهو يرى أن التضخم المرتفع هو الخطر الاقتصادي الرئيسي الذي يواجه البلاد، وأن السيطرة عليه هي الأولوية القصوى لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الثانية، حتى لو أثبتت العملية أنها مؤلمة للأسر والشركات، ودفعت معدل البطالة إلى أعلى قليلا.

وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة بنسبة 3/4 من نقطة مئوية هذا العام. يقول معظم صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى تصل إلى حوالي 2.5٪ بحلول نهاية هذا العام، وأكثر من ذلك إذا لزم الأمر. وستشمل الزيادات المقررة في أسعار الفائدة زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيهما في يونيو ويوليو.

وبالنسبة لبايدن والحزب الديمقراطي، قد يعني ذلك موسما صعبا لانتخابات التجديد النصفي، حيث يحاولان الحفاظ على سيطرتهما على مجلسي الشيوخ والنواب.

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل مع تراجع أسعار البنزين من مستويات قياسية مرتفعة، مما يشير إلى أن التضخم ربما بلغ ذروته، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل ساخنا لفترة من الوقت ويبقي قدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الفرامل لتهدئة الطلب.

وقال باول في وقت سابق من هذا الشهر إنه على الرغم من بعض العلامات المشجعة على أن ضغوط الأسعار قد تصل إلى ذروتها، فإن البيئة الحالية "ليست وقتا لقراءات دقيقة للغاية للتضخم"، وسيواصل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تشديد السياسة حتى ينخفض التضخم "بطريقة مقنعة".