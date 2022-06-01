عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيادة المعرفة وتطوير القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية ندوة بـ البحث العلمي.. الأحد المقبل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ندوة عبر الإنترنت يوم الأحد 5 يونيو 2022 ، الساعة 11 صباحًا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البيئة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وسفير كينيا وسفير البرتغال في ندوة Blue Talk حول "زيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية ونقل التكنولوجيا البحرية ".

txt

التعليم العالي: إدراج اختبارات القدرات بالكليات التكنولوجية في التنسيق المقبل

وأوضحت الأكاديمية أنه يتم تنظيم هذا الحدث في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي سيعقد في لشبونة ، في الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022.
لتسجيل الحضور  عبر هذا الرابط 

وأعلنت كذلك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن دعوة لحضور الصالون العلمي بعنوان (تجربة مصر في إنتاج السوفالدي) يوم ٢  يونيو 2022 في الساعة 10 صباحا بقاعة الاجتماعات في الدور الثالث بأكاديمية البحث العلمي.

وأوضحت أنه يستعرض فيه الدكتور شيرين عباس حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية الجهود العلمية وما صاحبها من دعم سياسي على أعلى مستوى لانتاج دواء مصري لعلاج فيروس سي والذي يتم تسجيله في عدد من البلدان الكبيرة.

الجدير بالذكر ان الأكاديمية تساهم بدور رائد في نشر الثقافة العلمية وتسليط الضوء على التجارب المصرية الناجحة.

وكان قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين في الموسم الثاني لمسابقة الصور العلمية، والتي فاز بها 19 متسابقاً في أربعة مجالات هي: الحياة البرية والطبيعية، وعلوم الفلك والفضاء، والصور المجهرية، والصور العامة (الهندسية والمعمارية). وجميع الأسماء معلنه علي الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg ، والفائزين بالمراكز الأولي في مجال الحياه البرية والطبيعية هم دعاء بلال، رمضان منير عواد، فاطمة إسماعيل أحمد، محمد محمود إسماعيل، وسمر كمال الدين، أما الفائزين في مجال علوم الفلك والفضاء وائل عمر محمود، ومحمد أحمد عبد الله، كما فاز في مجال الصور المجهرية أحمد رمضان عبد الرحيم، ورمضان منير عواد، وفي مجال الصور العامة (الهندسية والمعمارية) فاز ياسر محمد علاء الدين مبارك، آية سمير سالم، وسمر كمال الدين فرج، أحمد رزق حسين، وستيفن أمجد وقام بالتحكيم لجنة متخصصة من أساتذة الفوتوغرافيا في كليات الفنون والعلماء المعنيين بالكتابة العلمية، وكانت لجنة التحكيم تبحث عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة، وستمنح الأكاديمية جوائز رمزية للفائزين الأوائل من كل مجال ومكافأت مالية رمزية بحوالى 150 ألف جنيه.


وقد اوضح صقر في تصريح له بأن المعنى والرسالة والهدف أعمق بكثير من مجرد مكافأة مالية، حيث إن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمى المحترف بين فئات المجتمع. حيث يمثل التصوير الفوتوغرافي أداة قوية في التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية فى دعم التواصل العلمى ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الانترنت فى كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الأنترنت الخاصة بمؤساستنا، منتهكين حقوق الملكية ونحن المسؤولين عن حمايتها، وحتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد فى طمس الهوية المصرية، ومن المعلوم أن كل تفريط فى الهوية حتماً سيتبعه، ولو بعد حين، تفريط فى التاريخ وكل تفريط فى التاريخ سيتبعه حتماً تفريط فى الجغرافيا وهذا ما نخشاه.

 

أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي اختبارات القدرات وزير التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عقد صالون بعنوان تجربة مصر في إنتاج السوفالدي

القومي للبحوث يوافق على إنشاء شركة مساهمة لتطبيق وتسويق الأبحاث البيئية

3 مليارات و500 مليون جنيه.. عبدالغفار يستعرض تقريرًا عن جامعة شرق بورسعيد الأهلية

بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. أبرز المعلومات عن إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الطلاب: وجود اختبارات قدرات لهذه الكليات تحدد من يستحقون الالتحاق بها

التعليم العالي: إدراج اختبارات القدرات بالكليات التكنولوجية في التنسيق المقبل

التغيرات المناخية في ندوة دولية تنظمها أكاديمية البحث العلمي 9 يونيو

بلغت 3.4 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا عن جامعة الإسماعيلية الأهلية

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد

بداية من يوليو .. فيات تتخلى عن الاحتراق الداخلي نهائيا ببريطانيا

شاومى تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Xiaomi CIVI بتصميم رياضي وأقوى معالج

بعد حادثة سيدة الدقهلية.. 7 عادات تساعدك على علاج الاكتئاب

والد لاعب النجوم يكشف معاناة ابنه مع السرطان: النادي اتهمه بادعاء المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ