أخبار التعليم .. وزير التعليم يوافق على إعادة 189 معلما مساعدا من المفصولين للعمل بسوهاج .. 7 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية تستعد لتخريج أول دفعة هذا العام

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة طنطا: انطلاقة كبرى في منظومة الخدمات الصحية بالمستشفيات



استعرض مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي، اليوم الثلاثاء، إنجازات الجامعة فى مشروع التحول الرقمى، حيث قدم الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية عرضاً توضيحياً عن تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

اعتماد مركز الاستشارات البيئية جامعة عين شمس باتحاد الصناعات

عقدت كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس حلقة نقاشية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول الاقتصاد الدوار والتحول الرقمى بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال البيئة وباستضافة الاساتذة الخبراء من جامعة غرناطة الدكتور فلانتين مورينو ، الدكتور مانويل روس ، بحضور م.أحمد كمال المدير التنفيذى ومستشار اتحاد الصناعات المصرية وعضو الوفد التفاوضى المصرى لتغير المناخ ، وم. محمد عارف مهندس الغرفة التجارية ومصانع الرخام.

وزير التعليم يوافق على إعادة 189 معلما مساعدا من المفصولين للعمل بسوهاج

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إعادة 189 معلما مساعدا بمحافظة سوهاج إلى التعيين بوظيفة معلم، بعد أن تم إنهاء التعاقد معهم؛ وذلك لعدم حصولهم على "الدبلومة التربوية".

6 مشروعات تخرج لشعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور بقسم الاجتماع بكلية البنات

ناقش قسم الاجتماع بكلية البنات، اليوم، مشروعات التخرج لشعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور، تحت إشراف الدكتورة سعاد عثمان المشرف العام علي الشعبة، والدكتورة دينا مفيد القائم بأعمال رئيس مجلس القسم.

قافلة جامعة طنطا الطبية ببسيون تعالج 1395 حالة وتصرف الدواء بالمجان



انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية كبرى إلى قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

يضم 100 لوحة.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرضا للفنون التشكيلية

افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، معرض الفنون التشكيلية، فى إطار اهتمام جامعة جنوب الوادى بالفن والمبدعين بهدف تقديم أعمال راقية لإثراء الفن والإبداع.

بالأسماء.. 7 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية تستعد لتخريج أول دفعة هذا العام



أعلن الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، أن العام الدراسي الحالي 2021 /2022 سيشهد تخريج طلاب 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.