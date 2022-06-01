بداية من يوليو .. فيات تتخلى عن الاحتراق الداخلي نهائيا ببريطانيا

أعلنت شركة فيات ، فى خطوة وقرار جرئ ، انها ستسقط جميع المركبات غير الكهربائية من مجموعتها الرسمية في المملكة المتحدة، وتقديم فقط الطرز الهجينة الخفيفة والكهربائية بالكامل.

واضافت شركة فيات ، ان هذا القرار سيتم تنفيذه اعتبارًا من 1 يوليو 2022، لتصبح هذه خطوة أخرى نحو المستقبل الكهربائي لشركة صناعة السيارات الإيطالية التي تريد أن تصبح علامة تجارية للسيارات الكهربائية بحلول عام 2027.

واوضحت شركة فيات المملكة المتحدة ، على موقعها الرسمي ، إن الطرازات الوحيدة المتبقية التي لا تزال متوفرة مع محرك اختراق داخلي في سوق المملكة المتحدة هي طراز تيبو و 500X ، المزودين بإصدارات مختلفة من محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر بشاحن توربيني.

تقول فيات إن عام 2021 شهد أكبر زيادة سنوية في تسجيلات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، في إشارة إلى اهتمام المشترين بخفض الانبعاثات وتحسين المسافة المقطوعة بالكيلومتر.

ومنذ عام 2020 ، و بدأت كهربة مجموعة طرازات فيات مع 500 الهجينة و باندا الهجينة، وكلاهما يستخدم محركًا توربينيًا ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر مع نظام هجين خفيف 12 فولت. في نفس العام، كشفت شركة فيات الستار عن السيارة الكهربائية بالكامل 500 والتي لا تزال هي السيارة الكهربائية الوحيدة لديها.

وأصبحت مجموعة العلامة التجارية بأكملها كهربائية في أوائل عام 2022 مع ظهور 500X الهجينة و تيبو الهجينة، المزودين بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني بقوة 48 فولت.

و تتمثل الخطوة التالية لشركة فيات في الكشف عن المزيد من النماذج الكهربائية بالكامل التي تستفيد من معدات ستيلانتس، ستشمل المجموعة الجديدة سيارة سوبر ميني كهربائية بالكامل كخلف روحي لسيارة فيات بونتو، وثلاث سيارات كروس أوفر كهربائية جديدة، ستأتي جميعها بين عامي 2023 و 2027.