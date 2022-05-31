برنامج الأغذية العالمي: نمر بأخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

الوضع مقلق..

قالت عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الوضع بالنسبة للأمن الغذائي العالمي مقلق في ظل الحرب الروسية الاوكرانية في العالم بأكمله.

وأضافت عبير عطيفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "حتى قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان هناك ارتفاع في أسعار مواد الغذاء بنسبة مرتفعة لم نشهدها منذ ازمة الغذاء في 2008".

وتابعت عبير عطيفة: "هناك ارتفاع في أسعار الغذاء على مستوى العالم"، والعالم ما زال في مرحلة التعافي من جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية ".

وأكملت عبير عطيفة: " ما نمر به حاليا يعتبر أخطر أزمة غذاء تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وأزمة الغذاء في 2008 كانت مرتبط بارتفاع أسعار الوقود فقط لكن حاليا هناك ارتفاع في أسعار الوقود والصراعات المسلحة وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

