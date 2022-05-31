الأغذية العالمي: مصر وفرت احتياطي استراتيجي من السلع لـ6 شهور

قالت عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر عملت على توفير احتياطي استراتيجي للمواد الغذائية لمدة 6 شهور .

وأضافت عبير عطيفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "مصر نفذت العديد من المشروعات الزراعية للتوسع في الرقعة الزراعية، إضافة إلى استخدام أساليب حديثة في الزراعة في مصر لزراعة المحاصيل الاستراتيجية".

وتابعت عبير عطيفة: "مصر عملت على تشجيع زراعة القمح لأن هذا الأمر في غاية الأهمية من أجل توفير جزء كبير من احتياجات مصر من القمح".



وأكملت عبير عطيفة: "هناك ارتفاع في أسعار الغذاء على مستوى العالم، العالم ما زال في مرحلة التعافي من جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية".

وأكملت عبير عطيفة: "ما نمر به حاليا يعتبر أخطر أزمة غذاء تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وأزمة الغذاء في 2008 كانت مرتبط بارتفاع أسعار الوقود فقط لكن حاليا هناك ارتفاع في أسعار الوقود والصراعات المسلحة وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ".