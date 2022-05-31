عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنوك لديها صناديق استثمار تدار من خبراء محترفين

البنك العقاري: زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك خلال السنوات الأخيرة

بنوك
بنوك

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن قطاع البنوك المصري هو أحد الروافد الرئيسية في الاقتصاد المصري ومصدر للتمويل لجزء كبير في الاقتصاد خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب القطاع المصرفي دور هام لضبط طرفي المعادلة ما بين المستثمرين والمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم للاستثمار بها.

وأضاف «ناجي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن التكنولوجيا المالية وتشجيع البنك المركزي نحو التحول الرقمي ساهم في زيادة سياسة الشمول المالي، وهو أحد أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة، كما وتم رصد وجود زيادة كبرى في المتعاملين بالبنوك خلال أخر 3 سنوات.

واستطرد: «كان مستهدف أننا نوصل للمستويات دي من الأول، لأن ده بيعود بالنفع على الدولة والقطاع المصرفي والأفراد والشركات على حد السواء،  والبنوك هي الملاذ الآمن للاستثمار، وهناك زيادة كبيرة في أعداد المتعاملين مع البنوك في السنوات الأخيرة».

وأوضح أن اتجاه المواطنين والعملاء المتوسطين والبسطاء دائما ما يضعوا أموالهم في شهادات الاستثمار التي تطرحها البنوك المصرية المختلفة، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية تتراوح ما بين صناديق قليلة المخاطر وعالية المخاطر، ولكلا منهم عوائده المختلفة. 


قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن أغلب البنوك لديها صناديق استثمار تدار من خبراء بالبنك على قدر عال من الحرفية، وهو الاتجاه الآمن للاستثمار في البورصة، «لازم العميل يفهم وبعدين لو عنده الملائه المالية يعمل محفظة خاصة بيه في البورصة».

وأضاف «ناجي»، أن البنوك دائما ما تتفادي نصح العميل بشكل مباشر للاسثتمار في شركة أو صندوق أو إطار معين، «بنشرح ليهم ميزه وعيب كل واحد والعمولات ومتوسطات العوائد».

واستطرد: «الاقراض للمشروعات بنكون لازم نتأكد أن القرض اللي طلبه العميل جيد، لأنه من مصلحتي كبنك أساعده في مشروعه علشان يسدد فلوسه وأساعده يكبر علشان ياخد فلوس تاني ويكبر مشروعه، والفلوس اللي بطلعها للعميل كقرض بتكون خاصة لشخص تاني لسه حاططهم كوديعه، فلازم أرجع للمودع أمواله بفوائدها».

وأوضح أن البنوك خلال الفترة الراهنة دائما ما تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركات التمويل أو العملاء كل بنك بحسب استراتيجيته وعملائه، «الأساس كبنك وأنا بطلع القرض لأزم أكون ضامن ومطمن ودارس أن الفلوس دي هتستغل في المشروع اللي اتفقت فيه مع العميل».

وتابع: «لدينا قواعد نسير عليها في كافة القطاع المصرفي وينظمها البنك المركزي، ودائما ما يكون للدولة والبنك المركزي رؤى اقتصادية تطبق على كافة البنوك في الدولة، وهو ما ظهر جليا في دعم البنك المركزي للمتعثرين خلال جائحة كورونا والقطاع السياحي».

 

وليد ناجي البنوك المصري قطاع البنوك الإقتصاد المصرى أخبار التوك شو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

موضوعات متعلقة

هل فتاوى تحريم فوائد البنوك سهلت انتشار المستريحين؟ دار الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

بسبب الفراولة.. إصابة 30 شخص بالتهاب الكبد الوبائي في أمريكا وكندا

أسهل طرق لقص وتحرير مقاطع الفيديو على هواتف أندرويد

كل ما تريد معرفته عن فلتر وطرمبة البنزين فى السيارة

في اليوم العالمي لمكافحة التدخين .. فوائد وأضرار السجائر الإلكترونية

أخبار الأهلي.. سيدات الطائرة يخسرن بطولة أندية أفريقيا.. وصول بعثة فريق الكرة.. الأحمر قد يشارك فى مونديال الأندية

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

محمود سعد : حكاية زواج سمير صبري من فنانة شائكة جدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ