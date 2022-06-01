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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: استخدام البابل شيت في امتحانات الثانوية العام الماضي تم بنجاح

طارق شوقي
طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم استخدام البابل شيت (Bubble Sheet) في امتحانات الثانوية العامة، العام الماضي بنجاح كبير وهي طريقة تعتمد على تسجيل إجابة أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ) عن طريق تظليل دائرة تناظر الاختيار الموجود على ورقة الأسئلة.
ووجه الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء الثلاثاء، مجموعة من النصائح العملية لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال استخدام البابل شيت تتمثل في التأكد من كتابة البيانات الخاصة بالطالب في القسم العلوي من البابل شيت بخط جيد وبقلم أزرق جاف واستخدام الطالب "قلم رصاص خفيف" لتظليل الدائرة المناظرة لإجابته حتى يتأكد من صحتها ولا يضطر للمسح والشطب.
وأضاف أنه عند اتخاذ قرار نهائي بالإجابة الصحيحة (من وجهة نظر الطالب) يقوم بتظليل الدائرة الصحيحة "بقلم جاف أزرق" مع مسح أي دوائر أخرى تم تظليلها بالرصاص مع التأكد من عدم تظليل أكثر من دائرة لكل سؤال لأن هذا يفقد الطالب درجة السؤال.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: " إذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف ثم أردت تغيير إجابتك، قم بوضع علامة X على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى .. مشددا على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات باعتبارها مسؤولية الطالب والإخلال بها لا يعد سببا للتظلم ولن يعتد به".
وأوضح الوزير أن الموضوع بسيط ومباشر والالتزام بهذه التعليمات يساعد على التصحيح الإلكتروني الدقيق.. متمنيا لكل الطلاب التوفيق والنجاح الباهر وتحقيق أحلامهم.
 

طارق شوقي التربية والتعليم الثانوية العامة وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة Bubble Shee الدكتور طارق شوقي

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