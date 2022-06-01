شباب بلوزداد يتوج ببطولة الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم

عقب فوزه على ضيفه نادي اتحاد بسكرة

توج نادي "شباب بلوزداد" بلقب بطولة الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022، وذلك للعام الثالث على التوالي، عقب فوزه على ضيفه نادي "اتحاد بسكرة" بنتيجة (2-0) مساء الثلاثاء.

وعقب هذا الفوز، وصل رصيد شباب بلوزداد إلى 67 نقطة بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي "شبيبة القبائل"، الذي سجل 64 نقطة، وهو فارق كاف منحه لقب الموسم الجاري.

يذكر أن هذا اللقب هو التاسع في سجل نادي بلوزداد بعد مواسم 1965، 1966، 1969، 1970، 2000، 2001، 2020 و 2021.

