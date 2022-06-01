ميدو يهاجم مجاهد وأبوريدة: تصريحات فوزي لقجع بلطجة وتتم تحت أعينكم

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة السابق وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الإتحاد الإفريقي “كاف” بسبب تصريحات فوزي لقجع.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا: "الكرة المصرية هي من وضعت هاني أبوريدة وأحمد مجاهد على الخريطة، مع احترامي الكامل له علاقتي به طيبة، لكنه لم يتحرك أو يدافع عن مصر بسبب علاقته مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأضاف: “اللي حصل في السنغال والإهانة اللي تعرض لها المنتخب المصري والظلم اللي حصل للمنتخب ومحمد صلاح عمره ما كان هيحصل وهاني أبوريدة وأحمد مجاهد مسؤولين في الكرة المصرية، ما تم تحت أعينكم ولم تتحركوا للدفاع عن مصر، تصريحات فوزي لقجع بلطجة مُقننة وتتم تحت أعينكم ورعايتكم”.

واختتم: “هل طبيعي إن يجي خطاب من كاف بفتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ومحدش يعرضه على الأندية والخطاب يختفي، بطالب اتحاد الكرة إنه يفتح تحقيق في الموضوع ده، الخطاب استخبى فين اللي راح لاتحاد الكرة عن نهائي دوري الأبطال”.