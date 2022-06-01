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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شائعة الانفصال.. زوج شيماء سيف: أكبر انتصار ليا وتاج راسي

صدى البلد

 وجة محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف رسالة رومانسية لزوجته عبر  حسابه الخاص بموقع الانستجرام .

 

و نشر محمد  صورة لزوجتة وهي تشاور علي نفسها وعلق  قائلا : اكبر انتصار ليا في حياتي انك كل حياتي شاوري علي نفسك وقولي أنا متجوزة واحد انا تاج راسه".

 

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وكانت قد كشفت الفنانة شيماء سيف حقيقة طلاقها من زوجها المنتج محمد كارتر، من خلال أحد اللقاءات التلفزيونية  وقالت "شيماء من خلال اللقاء: "مبحبش أرد على حاجة مش موجودة واحنا كويسين وعايشين حياتنا كويسين".

 

وفي سياق متصل طمأنت الفنانة شيماء سيف جمهورها على حالتها بعد تردد شائعة انفصالها عن زوجها محمد كارتر. 

 

وكتبت شيماء سيف على حسابها بإنستجرام "عمرى ما تخيلت إن غلاوتي تكون كده عندكم كنت زعلانة وقوتوني بدعواتكم وحبكم إلى من القلب بجد ربنا يخليكم ليا أنتو وكل أصحابي الفنانين اللي اتأكدت أنهم عيلتي التانية ربنا يديم حبكم في قلبي ودايمًا سند وعيلة لبعض وآسفة إني كنت ما بردش بس للأسف أنا ما بعرفش أخلي حد يشوفني مضايقة لأني بحس إني ضايقته معايا فبحب أختفي لحد ما أرجع زي ما كنت أضحك وأضحكم معايا والحمد لله أنا دلوقتِ زي الفل وزي ما قلقتكم كان لازم أطمنكم.. وكل سنة وأنتم أطيب ناس في الدنيا ورمضان كريم".

 

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