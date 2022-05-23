ربنا يسعد قلبك ويعوضك.. شيماء سيف تهنئ بوسي بزواجها

حرصت الفنانة شيماء سيف علي تهنئة بوسي بزوجها علي مصفف الشعر هشام ربيع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت شيماء سيف صورة للمطربة بوسي من حفل زفافها و علقت قائلة :احلي و اجدع عروسة في الدنيا ربنا يباركك انتي و عريسك في حياتكم ، لو تعرفي فرحتي بيكي ربنا يسعد قلبك و يعوضك بكل الفرح ، بحبك يا بسبوسة.

تحتفل الفنانة بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع في أحد فنادق القاهرة، بحضور أصدقائها بالوسط الفني، ومن بينهم حكيم.



وظهرت المطربة بوسي منذ قليل، خلال إجراء جلسة تصوير حفل زفافها على رجل الأعمال هشام ربيع، وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.

وارتدت بوسي فستان زفاف كالأميرات، من تصميم العالمي هاني البحيري، قبل أن ينضم لها العريس بعد قليل لبدء مراسم الزفاف.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في الاحتفال بزفاف العروسين خلال الدقائق القليلة المقبلة.