مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-6-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 1 /6 /2022، العديد من المبارايات الهامة، على الصعيد الأفريقي والأوروبي، يأتي في مقدمتها مباراة الأرجنتين وإيطاليا على كأس أوروبا أمريكا الجنوبية “فيناليسيما”، بينما يأتي المبارايات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية 2023.

مواعيد مباريات كأس أوروبا أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

إيطاليا ضد الأرجنتين – الساعة 8:45 مساء على قنوات TV2 Sport Premium 2 HD -Rai 1 -Sport TV1 Portugal.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

بولندا ضد ويلز– الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم

إسكتلندا ضد أوكرانيا – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

ليبيا ضد بوتسوانا– الساعة 6 مساء

أنجولا ضد جمهورية إفريقيا الوسطى– الساعة 6 مساء

غانا ضد مدغشقر– الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية منتخبات

أستراليا ضد الأردن – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

مولودية وهران ضد شبيبة الساورة – الساعة 5:45 مساء

النادي الرياضي القسنطيني ضد وفاق رياضي سطيف– الساعة 5:45 مساء