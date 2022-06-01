نادال يفوز على ديوكوفيتش ويتأهل إلى نصف نهائي رولان جاروس

نجح الإسباني رافائيل نادال في تحقيق الفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس".

وحقق نادال الفوز في المباراة التي لعبت تحت الأضواء الكاشفة، مساء أمس الثلاثاء، واستمرت أكثر من 4 ساعات، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة، وذلك بواقع 6-2، 4-6 و6-5.

وبهذا الفوز، يلتقي نادال في نصف النهائي مع الألماني المصنف الثالث ألكسندر زفيريف، والذي تغلب على الإسباني الآخر، كارلوس ألكاراز.

وكان الصربي ديوكوفيتش قد حقق لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان جروس” العام الماضي، ولكنه ودع البطولة على حساب نادال.

وبعد هذا الفوز، تأهل نادال إلى نصف النهائي للمرة ال36 خلال مشاركته في البطولات الأربعة الكبرى.