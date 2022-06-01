ضبط 3 أشخاص بالقاهرة للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية")

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على( مبالغ مالية (عملات "محلية و أجنبية")

بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.