عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

صدى البلد

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية")

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على( مبالغ مالية (عملات "محلية و أجنبية")

بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: استضافة الأشقاء الأفارقة في مصر تستطيع بالصناعة بمنتدى شباب العالم

نوران جوهر تواصل صدارتها للتصنيف العالمي لمحترفات الإسكواش

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 30% والكهرباء 25%

رئيس الوزراء يتابع موقف مواقع إقامة محطات تحلية مياه البحر

تركيا ترفع أسعار الغاز والكهرباء في ظل ارتفاع معدل التضخم

المعاهد الأزهرية: انتهاء أزمة صفط اللبن وخروج المدرسين ولا توجد تلفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

فيديو

نكتة بايخة.. زواج نرمين الفقي يثير الجدل في الوسط الفنى

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ