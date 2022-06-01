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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: المقابلة الشخصية بالمدارس لأسرة الطلاب مهمة للتعرف على بيئة الطفل

طلاب
طلاب

أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة تتم وفق الكتاب الدوري الوزاري والزيادات السنوية المقررة، الخاص بالمصروفات.

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وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المدارس الخاصة تضع أسعارها بناء على مدى جودة مستوى التعليم بها ، ونوعه والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب ، من وسيلة إنتقال وتغذية أو غيرها، وكل فئة من المدارس الخاصة تختلف عن نظيرتها، لذا لا يمكننا تعميم أسعار موحدة، مشيرا إلى أن تفعيل الرقابة على هذه المدارس وأيضا توقيع العقوبات حال المخالفة سيسهم في عدم التلاعب في الأسعار.

وأعلن استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المقابلة الشخصية لأولياء الامور والأخوة هو أمر شخصي لادارة المدرسة الهدف منه هو تقييم لبيئة الطفل في المنزل.

وصرح الدكتور محمد فتح الله، بان تلك المدارس تعتمد بشكل اساسي على البيئة التى تحيط بالطفل داخليا وخارجيا، حتى تستطيع معرفة سلوكيات الطفل الطريقة الجيدة والمناسبة للتعامل معه.

وأعلن الخبير التربوي، أن الانترفيو التي تقوم المدارس بعمله يهدف بشكل أساسي للتعرف على مستويات الطلاب الحقيقية، قائلا: " الانترفيو أمر ضروري وأساسي لمعرفة مستوى الطالب ومستوى أهله أيضا".

وأضاف استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن لا يوجد مشكلة في عمل انترفيو للتعرف على الطلاب، حيث، مشيرة إلى أنه من يعترض على هذا الأمر يقوم بالبحث عن مدرسة أخرى.

وشدد "فتح الله"، على تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته للقرارات المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية.

وتابع استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي: "مع وضع ملف إجراء المقابلات برسوم مالية قبل الالتحاق بالحضانات ورياض الأطفال والمدارس على أجندة عملها خلال الفترة المقبلة، خصوصًا ونحن مقبلين على موسم التقديم في المدارس".

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