الإعلامي خالد عليش يحصل على حكم برؤية طفلته 11 ساعة أسبوعيا

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر حكم لصالح الإعلامي خالد عليش بإلزام مطلقته بتمكينه من رؤية صغيرته منها لمدة 11 ساعة أسبوعيًا يوم الجمعة، بحسب شعبان سعيد محامي خالد عليش.

ترجع وقائع الدعوى إلى أنه بعد انفصال الإعلامى عن طليقته، أراد حل الأمور بطريقة ودية فحرر عقد اتفاق مع طليقته وأسرتها، قرر فيه التزامه بكافة نفقات ومصاريف الطفلة الصغيرة، مقابل السماح له برؤية ابنته بطريقة أدمية، وبعيدًا عن مراكز الرؤية.

وتابعت الدعوى أنه رغم التزام الإعلامى خالد عليش بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد و تتحايل علي الية تنفيذه فاضطر الي اللجوء للمحكمة و التي بدورها أصدرت حكم رؤية في مركز شباب، وهو ما يضر به وبطفلته الصغيرة وحاول عليش جاهدا بعدم تنفيذه و الوصول لحل ودي مع الام بدون جدوى مما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة مرة اخري و توضيح الامر لهيئة المحكمة.

تم تداول الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، حيث حضر الإعلامي خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية نجلته الصغيرة.

وقدم شعبان سعيد المحامى بالنقض ودفاع "عليش" خلال الجلسة ما يفيد بتسديد موكله لكافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بما فرضته مطلقته بنفسها على نفسها، والزامها بتمكينه من رؤية صغيرته أسبوعيًا لمدة 11 ساعة يوم الجمعة.