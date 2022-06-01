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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لصاحب مكتب مقاولات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، صاحب مكتب مقاولات بالسجن المشدد  5 سنوات لارتكابه جريمة  التزوير في محررات رسمية وإلزامه مصاريف الدعوي الجنائية ومصادرة المضبوطات في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وأسند أمر الاحالة، بان المتهم اشترك وآخر مجهول بطريق الإتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهي "الموثقة بمكتب شهر عقاري الموسكي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل خاص حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان اتفق مع المجهول علي مثوله أمام الموظفة منتحلاً اسم  محمد أبو الوفا وأمده برخصة قيادة خاصة مثبت رقم قومي سالف الذكر مزورة وأن يوقع باسمه خلافا للحقيقة علي ما يفيد توثيق التوكيل بالسجل الخاص فمثل المجهول امام الموظفة المختصة ورخصة القيادة المزورة وأمدها بالبيانات المراد اثباتها بالتوكيل فاجرت الموظفة المختصة توثيق التوكيل واستخراجه فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وهذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات


وأشار أمر الإحالة بأنه اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية بمكتب شهر عقاري الاهرام " في ارتكاب تزويـر فـي محرر رسمي هو التوكيل خاص حال تحريره المختص بوظيفته.

 وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان اتفق مع المجهول علي مثوله أمام الموظف المخلل واقراره  علي خلاف الحقيقة  بملكيته لقطعة الارض وامده بالتوكيل المزور  موضوع التهمة الاولي فمثل امام الموثق المختص بصفته وكيلاً عن  محمد أبو الوفا مالك الأرض الموضحة سلفا بموجب التوكيل  محل التهمة الأولي وطلب توكيل المتهم بالبيع للنفس وللغير عن قطعة ارض ليست ملكة أو له حق التصرف فيها فاجري الموظف المختص توثيق التوكيل واستخراجه له فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وهذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .


كما استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الاولي والثانية  بأن قدمهما للمجني عليه صلاح عصمت صابر علي للاحتجاج بما دون بهما مع علمه بتزويرهما علي النحو المبين بالتحقيقات .

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