مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يستضيف حفل ختام مبادرة شباب من أجل التنمية

يستضيف مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، غدا الخميس، حفل ختام مرحلة التصفيات لمبادرة “شباب من أجل التنمية” لكليات جامعة عين شمس، الذي تنظمه كلية التجارة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، زالدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة هيام وهبة، منسق عام المبادرة ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات التصفيات قبل النهائية لاختيار أفضل للمشروعات المقدمة من كليات جامعة عين شمس لاختيار أفضل مشروع للمشاركة في مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية.

ومن الجانب الآخر، أقيمت مسابقة للأولمبياد الخاص بالأطفال ذوى الهمم، وذلك بحضور وإشراف الدكتور أحمد الكحكى، مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، وتحت رعاية الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وكذلك الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، والدكتورة راندا كمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم تنظيم المسابقة بإشراف الدكتور باسم التهامى، المدير الوطنى للأولمبياد الخاص المصرى، وعمرو محى، مدير الألعاب والمسابقات، والدكتور طارق النجار، مدير مبادرات الأولمبياد الخاص المصرى، والدكتور أحمد سرحان، مدير البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص المصرى، والدكتور طارق محسن، مدير برنامج إعداد القادة في الأولمبياد الخاص المصرى، وتنسيق الأخصائية آيات عيد، أخصائي نفسي إكلينيكى والمدير الفنى لمسابقات الأولمبياد.

وتم التعاون بين الأولمبياد الخاص المصرى وأطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس فى مسابقة لألعاب القوى، بـ ١٠ متسابقين من أطفال المركز في مسابقة، الجرى وقد فاز ٣ أطفال.

وتم تتويج أطفال مركز ذوى الهمم وتكريمهم بميداليات ذهبية وهم ريتاج طلعت وبسنت عطية ويوسف أشرف، وقد حصل كل من محمد عماد وأحمد عطية على المركز الرابع، والطفل محمد أحمد وعمرو علي على المركز السادس، كما اشترك بعض الأطفال من مركز رعاية ذوي الاحتياجات مع مؤسسات أخرى ومنهم ريتاج جمال، وسلوى عادل، ورودينا أيمن.