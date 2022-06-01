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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| بسبب الجفاف.. ظهور مدينة أثرية كانت مغمورة في العراق

ظهور مدينة أثرية
ظهور مدينة أثرية كانت مغمورة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “بسبب الجفاف.. ظهور مدينة أثرية كانت مغمورة”.

ووفقا للتقرير، قال مدير دائرة آثار دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، إنه وبسبب الجفاف الذي يتعرض إليه العراق، تم اكتشاف مدينة قديمة داخل حوض دجلة كانت مغمورة بالمياه.

وفي مؤتمر صحفي، ذكر بيكس بريفكاني أن المدينة المكتشفة تعود إلى عصر الإمبراطورية الميتانية، وأوضح أن هذه المدينة التي تسمى "زاخيكو" تم اكتشافها بعد انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد الموصل.

بريفكاني قال أيضا إن الحفريات تجري الآن بمساعدة جامعتي توبنغن وفرايبورغ الألمانيتين. 

فيما بدت جدران وهياكل المدينة على الرغم من عمرها الذي يعود إلى آلاف السنين بحالة جيدة. 

وأكد مدير آثار دهوك أن عدد المواقع الأثرية المكتشفة في المدينة بلغ 2000 موقع.

عصر الإمبراطورية الميتانية العراق إقليم كردستان الجفاف ظهور مدينة أثرية

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