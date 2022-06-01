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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دائما أحبكم.. شيرين رضا تنشر صورة من طفولتها بصحبة والديها

شيرين رضا في طفولتها
شيرين رضا في طفولتها

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة لها منذ طفولتها بصحبه والديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وعلقت شيرين رضا علي الصورة كاتبة: “لا نعلم مدي حب الآباء حتي نصبح آباء بنفسنا، وأريد أن أشكركم علي حبكم لي، لأن كل ما أنا عليه الأن بسببكم أنتم، أمي وأبي سوف أحبكم دائما غير أي أحد”. 

وتشارك شيرين رضا في فيلم «مغامرات كوكو» وهو بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، ايهاب فهمي، ونجم مسرح مصر «اوس اوس»، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر ابو ليلة ، الطفل عبد الرحمن طه الشهير بـ «بودي».

وكشف الفنان خالد الصاوى، تفاصيل شخصيته فى فيلم “مغامرات كوكو” من خلال برنامج The Insider بالعربى المذاع عبر تليفزيون دبي .

 وقال خالد الصاوي: "سعيد جدا بالشغل مع بيومي فؤاد واشتغلنا عملين مع بعض قبل كده مسلسل "هي ودافنشي" وهو صعب ومعقد، وعمل كوميدي هو فيلم "تمساح النيل".

وأضاف: "معنا في الفيلم شيرين رضا ، ومبسوط إني اشتغلت معاها في أحد أهم أفلامي فيلم "الضيف"، إلى جانب الشباب نانسي صلاح، وأوس أوس، وطاهر أبو ليلة، والعمل دمه خفيف وفيه خيال".

الفيلم كوميدي خفيف تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

ويعد من أسماء ضيوف شرف الفيلم الفنانين: سارة سلامة، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن توتة، انتصار، شيماء سيف، والمطرب محمود الليثي وآخرين.

الفنانة شيرين رضا شيرين رضا مغامرات كوكو خالد الصاوي

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