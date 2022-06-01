بعد زيادة أسعار الكهرباء.. خطوات سهلة لترشيد الاستهلاك اليومي في المنازل

مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، التي تُشعرنا بالضيق في التنفس، مع دخول فصل الصيف، يقبل الجميع على استخدام المراوح والتكييفات ومبردات المياه، الأمر الذي يزيد من استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، يثير الضيق لدى المواطنين، فيسعى الجميع للتفكير في كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء مع الحصول على نفس النتيجة من تقليل الشعور بالحرارة في فصل الصيف، فما هي الإرشادات التي يمكن أن نتبعها لتقليل استهلاك الكهرباء؟

إرشادات تقليل استهلاك الكهرباء

ضبط درجة حرارة المكيفات

إن ضبط المكيفات على درجات الحرارة المناسبة، وهي التي لا تقل عن 24 أو 25 درجة، يجعل التكييف يعمل على فترات متباعدة، ما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وتوفير أكثر من نصف الطاقة.

ضبط درجة حرارة التكييف

عزل الُغرف المكيفة

حتى يعمل التكييف بكفاءة عالية، ويوفر استهلاك الكهرباء، لا بد من العزل الجيد للغرف المُكيفة، لذلك لا بد من عدم ترك فتحات صغيرة بين الأبواب والأرض، أو ترك الشباك غير محكم الإغلاق.

نزع فيشة الأجهزة الكهربائية

نزع فيشة الأجهزة الكهربائية

بمجرد الانتهاء من استخدام أي جهاز كهربائي، يجب عليك نزع الفيشة الخاصة بالجهاز، حيث تظل بعض أجزاء الدائرة الكهربائية تعمل حتى بعد توقف الجهاز عن العمل ما دام موصلا بالكهرباء.

مراقبة حرارة الجهاز الكهربائي

عليك أن تُراقب باستمرار حرارة الجهاز الكهربائي باستمرار، وإذا كان يولد حرارة عالية، فهذا يعني أن هناك استهلاكا للطاقة.

عدم ترك باب الثلاجة مفتوحا

ترك باب الثلاجة مفتوحا

عليك التأكد من أن باب الثلاجة محكم الغلق، بعد الانتهاء من استخدامها، حيث تتوقف الثلاجة عن استهلاك الطاقة تلقائيًا فور وصولها إلى درجة الحرارة المطلوبة، وعند تكرار فتح الباب تفقد الثلاجة جزءا من البرودة، وبالتالي تبدأ في استخدام الطاقة من جديد.

كي الملابس عدد مرات أقل

كي الملابس

تجنبًا لسحب المكواة الكثير من الطاقة، فمن الممكن أن تجمع السيدات جميع الملابس التي تتطلب كيها، مرة أو مرتين أسبوعيًا، ما يساعد في تخفيض معدل الاستهلاك في الكهرباء.

ارتفاع أسعار الكهرباء

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت منذ عامين في شهر يوليو 2020، بناءً على تعليمات القيادة السياسية، مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء حتى عام 2025، لذلك هناك زيادة أخرى لمدة عامين، وتُطبق الوزارة الأسعار الجديدة لشرائح فواتير الكهرباء بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء التي سيتم تحصيلها بداية من أغسطس 2022.

أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2022/2023

فواتير الكهرباء

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (58 قرشا) بدلا من 48 قرشا.

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (68 قرشا) بدلا من 58 قرشا.

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (83 قرشا) بدلا من 77 قرشا.

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (111 قرشا) بدلا من 106 قروش.

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (131 قرشا) بدلا من 128 قرشا.

6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل من 1000 كيلوات (136 قرشا) بدلا من 128 قرشا.

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)، وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.