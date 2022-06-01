قافلة طبية مجانية لأمراض الرمد والعيون فى عزبة الهجانة بمدينة نصر

فى إطار المبادرات الصحية للمجتمع المدنى تنظم جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية ومستشفى مدينة نصر التخصصى بالتعاون مع نادى ليونز التجمع، قافلة طبية مجانية لأمراض الرمد والعيون وذلك يوم الجمعة 10 يونيو بمركز مدينة الأمل الطبى بمدينة نصر ( التبة سابقا ).



د. أحمد سعفان أستاذ المسالك بطب عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية أكد أن المبادرة تأتى ضمن أهداف الجمعية ودورها كصمام أمان طبى للمجتمع المدنى بكافة أطيافه وخاصة فئة غير القادرين، لذلك قمنا بتوفير الكشف الطبى بشكل مجانى مع تقديم خدمات علاجية مجانية أخرى للمرضى خلال تلك المبادرة.



د. محمد حامد مدير مستشفى مدينة نصر التخصصى والمشرف العام على القافلة أكد أن المبادرة تضم طاقما من أطباء العيون ويتم تقديم العديد من الخدمات الطبية المجانية لغير القادرين حيث يتم الكشف على المرضى وعمل النظارات الطبية وتوفير القطرات الطبية وتقديم مختلف الفحوصات من خلال أحدث أجهزة الكمبيوتر. بالإضافة لإجراء عمليات المياه البيضاء وإزالة الأكياس الدهنية وغيرها من الخدمات بشكل مجانى.

وأشار د. حامد أن المبادرة تستهدف أكثر 600 مريض من غير القادرين فى منطقة عزبة الهجانة، وقد تم عمل حملات دعائية شاملة من خلال مختلف فروع مستشفى مدينة نصر التخصصى للوصول إلى أكبر عدد من مرضى العيون غير القادرين.



وفاء الفداوى رئيس نادى ليونز القاهرة تيوليب تؤكد أن هذه القافلة الطبية للرمد والعيون هى أول نشاط للنادى هذا العام وتأتى ضمن تكليفات رئاسة الجمهورية بأن يكون هذا العام 2022 هو عام المجتمع المدنى ، موضحة أنه بالتعاون مع جمعية مدينة نصر ومستشفى مدينة نصر التخصصى سنقوم بإجراء 50 عملية سواء المياه البيضاء أو غيرها من العمليات بتكفة 2000 جنية للعملية الواحدة، وقد رصدنا مبلغ 100 ألف جنيه للعمليات بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه للعلاجات وذلك من خلال لجنة الزكاة الخاصة بجمعية مدينة نصر مع تبرعات أعضاء النادى. وسنتولى الحملات الدعائية بالمنطقة، وقد اخترنا منطقة عزبة الهجانة لأنها منطقة عشوائية والأهالى تحتاج لمثل هذه الخدمات، ونهدف إلى إجراء من 600 إلى 1000 كشف من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء.