جامعة حلوان: نهتم بالأنشطة لدورها الكبير في اكتشاف المواهب الطلابية

قال الدكتور ممدوح مهدئ القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم ، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم.

وأضاف أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة رياضيًا وفنيًا وثقافيًا وأكاديميًا، وخاصةً فى ظل احتوائها على تخصصات نادرة.

أكد رئيس جامعة حلوان، ضرورة تقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين المبدعين، فى ظل اهتمام الدولة لرعاية الموهوبين والمبتكرين، وصقل قدراتهم الإبداعية لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه قد قال راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، إن الجامعة تستعد فى الوقت الراهن لإقامة مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة مسرح المنوعات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، وأن ذلك المهرجان يعد من أكبر المسابقات الفنية التى يتم تنظيمها داخل الجامعة فى كل عام ويشارك به عدد كبير من كافة كليات الجامعة.

وصرح راشد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن مهرجان مسرح المنوعات سوف يقام بعد الانتهاء من نهاية إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022.

وأشار "راشد" إلى أن المهرجان لم يلغ كما روجت بعض الأخبار ولكن تقرر تأجيله، وذلك بعد أن اتفق معظم طلاب النشاط الفني ( الفرق المسرحية الجامعية - الكورال الغنائى) على أن يكون مواعيد إقامة مهرجان مسرح المنوعات بعد الامتحانات حتى يكون لديهم الوقت الكافي للمذاكرة والاستعداد لدخول الامتحانات.

ولفت إلى أن المهرجان يعمل على إبراز مواهب الجامعة، وأن المتميزين التى تفرزهم الأنشطة والفاعليات التى يتم تنظيمها على مدار العام تقوم وزارة الشباب والرياضة باحتضانهم وتنظيم عدد من المسابقات لهم للعناية بمواهبهم.

وأكمل راشد أن الهرجان سوف يقام فى شهر يوليو بعد عيد الأضحى، وأنه سوف يقام على خشبة مسرح مجمع الفنون والثقافة داخل جامعة حلوان، وأن المجمع يعد سرحا كبيرا نفخر بيه داخل الجامعة.