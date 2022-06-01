عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نهتم بالأنشطة لدورها الكبير في اكتشاف المواهب الطلابية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور ممدوح مهدئ القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم ، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم.

 

وأضاف أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة رياضيًا وفنيًا وثقافيًا وأكاديميًا، وخاصةً فى ظل احتوائها على تخصصات نادرة. 

 

أكد رئيس جامعة حلوان، ضرورة تقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين المبدعين، فى ظل اهتمام الدولة لرعاية الموهوبين والمبتكرين، وصقل قدراتهم الإبداعية لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة.

جامعة حلوان: إقامة مهرجان مسرح المنوعات بعد الامتحانات

جدير بالذكر أنه قد قال راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، إن الجامعة تستعد فى الوقت الراهن  لإقامة مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة مسرح المنوعات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، وأن ذلك المهرجان يعد من أكبر المسابقات الفنية التى يتم تنظيمها داخل الجامعة فى كل عام ويشارك به عدد كبير من كافة كليات الجامعة.

 

وصرح راشد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن مهرجان مسرح المنوعات سوف يقام بعد الانتهاء من  نهاية إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022.

 

وأشار "راشد" إلى أن المهرجان لم يلغ كما روجت بعض الأخبار ولكن تقرر تأجيله، وذلك بعد أن اتفق معظم طلاب النشاط الفني ( الفرق المسرحية الجامعية - الكورال الغنائى) على أن يكون مواعيد إقامة مهرجان مسرح المنوعات بعد الامتحانات حتى يكون لديهم الوقت الكافي للمذاكرة والاستعداد لدخول الامتحانات.

 

ولفت إلى أن المهرجان يعمل على إبراز مواهب الجامعة، وأن المتميزين التى تفرزهم الأنشطة والفاعليات التى يتم تنظيمها على مدار العام تقوم وزارة الشباب والرياضة باحتضانهم وتنظيم عدد من المسابقات لهم للعناية بمواهبهم.

 

وأكمل راشد أن الهرجان سوف يقام فى شهر يوليو بعد عيد الأضحى، وأنه سوف يقام على خشبة مسرح مجمع الفنون والثقافة داخل جامعة حلوان، وأن المجمع يعد سرحا كبيرا نفخر بيه داخل الجامعة.

جامعة حلوان الانشطة الطلابية لرعاية الموهوبين والمبتكرين اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

ترشيحاتنا

مصر تستطيع بالصناعة|ماذا قالت يمنى عبدالرحمن عن مشاركتها وسبب حضورها من ألمانيا؟|خاص

نواب يطالبون بتيسير شراء خطوط التليفون المطلوبة لتحديث بطاقات التموين

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. خطوات سهلة لترشيد الاستهلاك اليومي في المنازل

الصين تهدد بتخفيض علاقاتها مع إسرائيل بسبب مقابلة صحفية

وزيرة الهجرة: بالإرادة مصر تستطيع وأفريقيا أيضا.. وخطة عمل للتعاون وأشقائنا بالقارة

محمد بن مبارك يستقبل المشاركين في إطلاق وثيقة تطوير التعليم بالعالم العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

فيديو

عنده ولد في السر.. تفاصيل جديدة في البحث عن وريث لسمير صبري

عزيز الشافعي يرد على عمرو مصطفى: بحب أشتغل وأجتهد وأطور من نفسي

ذبحتهم بسبب الاكتئاب .. تفاصيل معاناة قاتلة أطفالها من مرض خطير

فوزي لقجع يثير الجدل.. الأهلي وميدو يفتحان النار على الاتحاد المغربي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ