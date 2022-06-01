محمود فؤاد: المجتمع المدني يشهد عصره الذهبي بعهد الرئيس السيسي ..فيديو

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن فكرة التحالف جيدة، خاصة بعد وجود 23 جمعية أهلية من أكبر الجمعيات في مصر من أجل تقديم خدمة مميزة للعديد من الأسر المصرية.

وأضاف محمود فؤاد، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه يتم العمل على وجود قاعدة بيانات لكل المستفيدين في مصر، مشيرا إلى أنه تم صرف 2 مليار جنيه لدعم عدد كبير من الأسر في مصر.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة، إلا أن هناك تبرعات كبيرة مما يعكس أصالة ومعدن الشعب المصري وقت الأزمات.

وأشار محمود فؤاد إلى أن التحالف الوطني لو استمر سيكون قاعدة للعمل الأهلي في مصر، خاصة أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني في مصر، خاصة أن المجتمع المدني يشهد عصره الذهبي

تحت قيادة الرئيس السيسي.