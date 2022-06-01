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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يتقدم في سيفيرودونتسك .. وأوكرانيا: الوضع صعب للغاية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القتال مستمر في مدينة سيفيرودونتسك الإستراتيجية، حيث تتقدم القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانك، اليوم الأربعاء، “العدو وصل إلى وسط سيفيرودونتسك ويحاول إقامة مواقع. الوضع صعب للغاية”.

وأضاف موتوزيانيك: “لا أريد تقدير أو إعطاء أي نسب مئوية لما نسيطر عليه ولا نتحكم فيه. نحن نعرف اهداف العدو ونفعل كل شيء لمنعه من تحقيقها”.

وتحدث أحد الضباط المشاركين في الدفاع عن سيفيرودونتسك بتفاؤل أكثر عن الوضع.

وقال بيترو كوزيك قائد كتيبة سفوبودا وقائد الحرس الوطني: “نحن نناور ونحاول تدمير المحتل قدر الإمكان. سارت الليلة بشكل أو بآخر. أخذت وحداتنا أسرى”.

وقال كوزيك إن وحدته لم تكن تخطط للانسحاب من سيفيرودونتسك، لكنها كانت تحاول دفع الجيش الروسي إلى أبعد مكان ممكن خارج المدينة.

وأضاف أن القوات الروسية “قللت من الاتصال بنا. لديها ميزة في المدفعية والدبابات في هذا الاتجاه، لذا فهي تستخدمها”.

وقال: “استخدم الجيش الروسي المشاة فقط لتحديد مواقع الجيش الأوكراني، ثم يتم تشغيل عمل المدفعية لساعات ويتم استخدام الدبابات والطائرات. إنهم يقاتلون مثل آلة الحرب الروسية، إنهم يحاولون تقويض مواقعنا”.

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وتابع: “لقد دمروا مدينة روبيجني تمامًا. إنهم يحاولون فعل الشيء نفسه مع سيفيرودونيتسك، لكن مدفعتنا المضادة تعمل بالفعل هنا، على الرغم من أن بوتيرة أبطأ بكثير مما أريد”.

وفي أماكن أخرى على الخطوط الأمامية، قالت الدفاع الأوكرانية إن الهجمات الروسية حول ليمان، بدعم من طائرات هليكوبتر هجومية، تم صدها. 

وقال موتوزيانيك إن الوحدات الأوكرانية قاومت أيضًا جهود الروس لطردهم من بيلجوريفكا.

لكنه أقر بأنه على طول الخطوط الأمامية جنوب بلدة باكموت، “نتيجة الهجمات بالقرب من فوزدفيجنكا، حقق الروس نجاحًا، مما سمح له بالسيطرة على الجزء الجنوبي الغربي من هذه المستوطنة”.

وحققت القوات الروسية مكاسب إضافية في الأسبوع الماضي في مناطق من دونيتسك المتاخمة لـ لوجانسك وتحاول تطويق القوات الأوكرانية التي كانت تدافع عن حدود المنطقة في ثلاثة اتجاهات، الشمال والشرق والجنوب.

الجيش الروسى الدفاع الأوكرانية روسيا أوكرانيا سيفيرودونتسك

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