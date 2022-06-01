تأجيل اختبارات القدرات للسياحة والفنادق وإقرارها على الكليات التكنولوجية.. الجامعات توضح ضوابط هذا العام.. وعدم تلقي اللقاح يحرم الطلاب من الامتحانات

التعليم العالي:

تأجيل اختبارات القدرات للسياحة والفنادق وإقرارها على الكليات التكنولوجية

عدم تلقي اللقاح يحرم الطلاب من خوض اختبارات القدرات

يستعد الطلاب خلال الفترة الفترة إلى التقدم لاختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة لذا يسعى الطلاب إلى الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص هذه الاختبارات.

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن اختبارات القدرات سيتم اجراؤها هذا العام لكليات «الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وكلية الإعلام والتمريض، والتربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية وأقسام بكليات التربية النوعي، إضافة إلى الكليات التكنولوجية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك ضوابط مختلفة هذا العام عن العامين الماضيين وبعض الضوابط مستمرة مثل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كما أن تلقي لقاح كورونا هو شرط لدخول اختبارات القدرات.

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إدراج الكليات التكنولوجية بالجامعات والكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، ضمن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأضاف عبد الغفار ، إن هذا القرار بإدراج هذه الكليات ضمن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عند التقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

واوضح أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أقر تأجيل عقد اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق لحين يتم إعادة تقييم التجربة والوقوف على عدد من الملاحظات للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال الطالب م . ص ، إن اختبارات القدرات قد تكون أكبر من قدرات الطلاب لذا عند تطبيقها لابد من سهلة علي الطلاب حتى يتمكنوا من تحقيق ما يطمحون له، مشيرا إلى أنها تميز الطلاب عن بعضهم وتجعل من يستحق فقط هو من يلتحق بالكلية.

وفي سياق متصل أكدت الطالبة ن . ي أنها مع وجود اختبارات قدرات لهذه الكليات حتي يكون الطلاب الذين يلتحقون بها هم فقط من يستحقون وحتي لا يتوقف أمر الالتحاق بالكليات على المجموع فقط.

وأضاف الطالب أ . س أن وجود اختبارات قدرات قبل الالتحاق بهذه الكليات أمر ضروري لأن الدراسة بها ليست سهلة وبالتالي الالتحاق بها دون أن يكون الطالب جاهز لها سيرسب من البداية وستكون النتائج غير مرضيه ، لذا فالاختبار يقيم الطلاب ويتيح الفرصة لمن يستحق.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بمقر جامعة بنها بالعبور، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة بنها، برئاسة د. جمال سوسة رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

أكد وزير التعليم العالي على استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، والتأكيد على ضرورة التزام السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

كما أكد الوزير ضرورة التزام كافة الطلاب بالاجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبي "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، كما وجه الوزير برفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.