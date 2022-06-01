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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا وفقًا لقرار سياسي غدا|فيديو

الخولي
الخولي

قال طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي ، إن اللجنة تستقبل بيانات أصحاب القضايا من العديد من الجهات المنوطة بذلك منها لجنة حقوق الأنسان ولجنة العفو الرئاسي وبعدها نقوم بتطبيق المعاير عليهم الموضوعة من قبل لجنة العفو الرئاسي.

واضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناة " الحياة " ، إن  أي شخص ينتمي إلي أي تنظيم إرهابي مستبعد من العفو أو أي شخص قام بأعمال عنف أو تخريب .

واوضح الخولي ، إن أي شخص تستوفي علية الشرط يتم الأفراج عنه فورا ولا ننتظر تجميع أعداد لخروجها دفعة واحدة ، مشيرا إلي انه  من المنتظر غدًا الإفراج عن مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيًا وفقًا لقرار سياسي.

عضو مجلس النواب لجنة حقوق الانسان طارق الخولى أعمال عنف حقوق الإنسان مجلس النواب عنف برنامج الشيوخ

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