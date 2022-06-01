الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا وفقًا لقرار سياسي غدا|فيديو

قال طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي ، إن اللجنة تستقبل بيانات أصحاب القضايا من العديد من الجهات المنوطة بذلك منها لجنة حقوق الأنسان ولجنة العفو الرئاسي وبعدها نقوم بتطبيق المعاير عليهم الموضوعة من قبل لجنة العفو الرئاسي.

واضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناة " الحياة " ، إن أي شخص ينتمي إلي أي تنظيم إرهابي مستبعد من العفو أو أي شخص قام بأعمال عنف أو تخريب .

واوضح الخولي ، إن أي شخص تستوفي علية الشرط يتم الأفراج عنه فورا ولا ننتظر تجميع أعداد لخروجها دفعة واحدة ، مشيرا إلي انه من المنتظر غدًا الإفراج عن مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيًا وفقًا لقرار سياسي.