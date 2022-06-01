محافظ كفر الشيخ: زيارة البابا تواضروس تاريخية لم نشهدها منذ 70 عامًا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ حظيت بثلاث مناسبات متتالية سياحية خلال أشهر عديدة، الأولى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف كفر الشيخ بعد توقف لمدة 20 عاما، الذي يضم بين جنباته آثار إسلامية ومسيحية فرعونية ويونانية ورومانية وغيرهم من الحضارات مما يؤكد أن المحافظة لها تاريخ عريق مشرف منذ النشأ ، والحدث الثاني تطوير مسار العائلة المقدس بحضور وزير التنمية والسياحة بما يتناسب مع هذه المكانة الدينية والتاريخية، والحدث الثالث الأكبر زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتابع، هذه الزيارة كنا ننتظرها منذ زمن، لتكون زيارة تاريخية لم تشهدها المحافظة منذ الستينات، لمدة 70 سنة، وتكون الزيارة داخل كنيسة تاريخية بها عبق في نفوس أبناء المحافظة، لما لها من مكانة كبرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، هذه هى الأحداث التاريخية التي شهدتها المحافظة ،خلال أشهر عديدة، متمنياً خلال الجمهورية الثانية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من كافة الشعب المصري بجناحيه المسلمين والمسيحيين التكاتف جميعا لإحداث الخير والنماء لوطننا.

جاء ذلك خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، لكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدس، بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما حضر الانبا ماركوس أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، والأنبا بافلى الاسقف العام قطاع المنتزة، والأنبا هيرمينا الأسقف العام قطاع شرق الاسكندرية، والأنبا بطرس أسقف نورث وثاوس كارولينا وكينتاكى، والانبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق، والانبا ميخائيل الاسقف العام منطقة حدائق القبة والانبا اكسيوس الاسقف العام عين شمس والمطرية.

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