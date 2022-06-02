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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غير مطابقة للمواصفات.. ضبط 13.6 طن منظفات صناعية بالبحيرة

منظفات
منظفات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط 13.6 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى صلاحيتها للاستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة البحيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

الامن العام شرطة التموين المنظفات الصناعية شرطة التموين والتجارة الغش والتدليس

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