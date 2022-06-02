اليوم..الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يستضيف حفل ختام مبادرة شباب من أجل التنمية

يستضيف مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، حفل ختام مرحلة التصفيات لمبادرة “شباب من أجل التنمية” لكليات جامعة عين شمس، الذي تنظمه كلية التجارة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة هيام وهبة، منسق عام المبادرة ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وانطلقت، فعاليات التصفيات قبل النهائية لاختيار أفضل للمشروعات المقدمة من كليات جامعة عين شمس لاختيار أفضل مشروع للمشاركة في مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية.

والجدير بالذكر عقدت كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس حلقة نقاشية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول الاقتصاد الدوار والتحول الرقمى بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال البيئة وباستضافة الاساتذة الخبراء من جامعة غرناطة الدكتور فلانتين مورينو ، الدكتور مانويل روس ، بحضور م.أحمد كمال المدير التنفيذى ومستشار اتحاد الصناعات المصرية وعضو الوفد التفاوضى المصرى لتغير المناخ ، وم. محمد عارف مهندس الغرفة التجارية ومصانع الرخام.

يأتي ذلك ضمن فعاليات اسبوع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذى يقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضحت الدكتورة نهى سمير دنيا خلال كلمتها ان الكلية تحتفى اليوم بحصول مركز الاستشارات والبحوث البيئية بالكلية على الاعتماد كبيت من بيوت الخبرة داخل اتحاد الصناعات المصرية، مشيرة إلى أن الحلقة النقاشية اليوم تهدف لإقامة المزيد من اوجه التعاون المختلفة المشتركة بين مصر واسبانيا فى مجال الاقتصاد البيئى الدوار .

وفاز ثلاثة من أبناء مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس بثلاث ميداليات ذهبية فى "مسابقات الجري" ١٠٠ متر بالاولمبياد الخاص المصرى والتى تقام

تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل

حيث شارك وفد من أبناء مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة التابع لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور . محمود المتيني رئيس الجامعة و أ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة و الدكتور . هويدا الجبالي عميد كليه الدراسات العليا للطفولة

حيث أقيمت المسابقة بحضور وإشراف ا.د. احمد الكحكى مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و تنظيم ا.د. باسم التهامى المدير الوطنى للاولمبياد الخاص المصرى و ا . عمرو محى مدير الالعاب والمسابقات و د.طارق النجار مدير مبادرات الأولمبياد الخاص المصرى و د. احمد سرحان مدير البرنامج الصحي للاولمبياد الخاص المصرى و د.طارق محسن مدير برنامج اعداد القاده ف الاولمبياد الخاص المصرى وتنسيق الاخصائيه. ايات عيد اخصائي نفسي اكلينيكى ومدير فنى لمسابقات الأولمبياد.

التعاون بين الأولمبياد الخاص المصرى و أطفال مركز رعايه ذوي الاحتياجات الخاصة بكليه الدراسات العليا للطفوله بمسابقه العاب القوى بعدد ١٠ متسابقين من أطفال المركز في مسابقه الجرى وقد فاز ٣ اطفال وتم تتويجهم بثلاث ميداليات ذهبية وهم

ريتاج طلعت - بسنت عطيه - يوسف اشرف وقد حصل كلا من محمد عماد - احمد عطيه علي المركز الرابع

والطفل محمد احمد - عمرو علي المركز السادس