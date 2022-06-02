اخبار التعليم ..ضبط 73 محاولة غش وحيازة محمول في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم ….. و زيادة المبالغ المخصصة للقائمين على العمل بفصول خدمات الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



رئيس جامعة بني سويف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت الأمريكية لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بمكتبه الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت الأمريكية، وذلك لتعزيز فرص التعاون مع الهيئة، وزيادة المنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتحقيق استراتيجية الجامعة للتعاون الدولي.

أدى 733 ألفا و921 طالبا/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في عدد 114 مادة امتحانية (102 مادة بالفترة أولى- 12 مادة بالفترة ثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في رابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022.

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر يونيو2022 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.



بنت القمر مركزا أول بعروض المسرح المتخصص في مهرجان إبداع 10

حصل العرض المسرحي "بنت القمر" علي المركز الاول لعروض المسرح المتخصص في مهرجان ابداع متخصصين وهي المسرحية التي يشارك بها طلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة المبالغ المخصصة للقائمين على العمل بفصول الخدمات بالثانوية العامة لكل من الوحدة المدرسية واللجنة الفرعية والعامة.

نعى الدكتور محمد مجاهد - نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم الفني ، ملاك وجيه حنا سرحان، احد معلمي محافظة الفيوم، والذى كان منتدبا للملاحظة في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بلجنة المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة طورسيناء، وتوفى عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة اللهم اغفر له وارحمه ولكافة معلمى التعليم الفنى.

