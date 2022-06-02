شعبة السيارات : المجلس الأعلى للصناعة خطوة جيدة ونطالب بـ ضم التجار

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية ، ان إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، خطوة جيدة لاحتوائها على استراتيجية صناعة السيارات.

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان قرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيضم اثنين كممثلين عن قطاع الصناعة فى مصر ، ولكن لابد ان تزيد هذه النسبة على الأقل ان تكون 50% من اعداد المصنعين فى مصر .

وأوضح زيتون ان مصر تمتلك 18 خط تجميع للسيارات ، فلابد من ضم الخطوط الأساسية ، لان لديهم خبرة جيدة وملمين بمشاكل الصناعة ولديهم العديد من الحلول ، لان القطاع لديه مشاكل كبيرة الان سواء فى الصناعة او التجارة .

وتابع زيتون اتمنى ان القرار يشمل ضم ممثل عن التجار ، لانه دائما يلزم فى اى تطوير تواجد النقط التسويقية والتى يمثلها التجار لعلمهم بالأمور التسويقية ، لان هناك قرارات تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة بدون مشاركة من القطاع سواء صناعيا او تجاريا وكانت للأسف قرارها سلبى.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها .

إضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.