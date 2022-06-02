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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى المفتي تروج لفيلم كيرة والجن بالبوستر التشويقي

صدى البلد

روجت الفنانة هدي المفتي  لفيلم كيرة والجن عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام و نشرت صورة لبوستر الفيلم، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز والمقرر عرضه فى السينما يوم 30 يونيو الجارى.

 

وعلقت هدي المفتي ، على بوستر فيلم كيرة والجن، قائلا: «البوستر التشويقي لفيلم #كيرة_والجن .. ٣٠ يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي .. أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية».

 

قصص حقيقية.. أحمد مراد يروج لفيلم كيرة والجن بالبوستر التشويقي

هند صبري تروج لفيلم كيرة والجن عبر انستجرام


موعد عرض فيلم كيرة والجن
قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد “كيرة والجن” طرح العمل فى دور العرض السينمائى بمصر يوم الخميس الموافق 30 يونيو.

ويعرض الفيلم فى دور السينما، قبل حلول موسم أفلام عيد الأضحى بـ10 أيام كاملة؛ ليستكمل منافساته على الإيرادات ضمن الأفلام المقرر طرحها فى موسم العيد أيضا.

 

ملخص أحداث فيلم كيرة والجن
يرصد فيلم “ كيرة والجن ” والذى يقوم ببطولته أحمد عز ،  حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم ، ومن إخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز كل من هند صبرى وروبى وأحمد مالك .

 

أبطال فيلم كيرة والجن
فيلم “كيرة والجن” يعتبر من أضخم الأفلام المقرر عرضها انتاجيا، حيث تكلف ما يقرب من 104 ملايين جنيه، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد مراد، مدير تصوير أحمد المرسي، إخراج مروان حامد.

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