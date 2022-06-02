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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل الدونتس في المنزل

طريقة عمل الدوناتس
طريقة عمل الدوناتس

 الدوناتس من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  الدوناتس بأسهل الخطوات  في المنزل. 

مقادير الدونتس


٦ كوب دقيق
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة ملح
٢٥ جم خميرة (٢ ونصف ملعقة كبيرة)
٦ بيضات
٢ ملعقة صغيرة فانيليا
كوب لبن حليب دافئ
كوب إلا ربع زبدة طرية
زيت غزير للقلي


لعمل صوص الشوكولاتة:
كوب زيت 
كوب سكر بودر 
نصف كوب حليب
نصف كوب كاكاو خام
رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا


للتزيين: 
سكر بودر 
سبرنكلز ملون 
نوتيلا 
الوان طعام 
٢قالب شوكولاتة بيضاء خام 


طريقة تحضير  الدوناتس


- في العجان نضع كل المكونات الجافه الدقيق والملح والخميره البيره والسكر ونخلطهم جيدا ثم نضيف المواد السائله اللبن والبيض والفانيليا ونخلط مرة أخري حتي يتم خلط جميع المكونات ونتركها ترتاح خمس دقائق 
- وبعدها نضيف الزبده تدريجيا اثناء العجن مع مراعاة عدم اضافة قطعه اخري من الزبده قبل التاكد من خلط القطعه المضافه مسبقا ونعجن لمده 12 دقيقه علي الاقل حتي نحصل علي عجينه بتمط وناعمه ولينه
- ثم نضع العجينه في بوله مرشوشه دقيق ونضع رشة دقيق علي وجه العجينه ونغلف البوله ببلاستيك شفاف حتي يتضاعف حجمها. 
- بعد أن يتم التخمير نضغط باليد علي العجينه ونخرج منها الهواء ثم نقوم برش دقيق علي سطح العمل ونقوم بفرد العجينه وتقطيعها بقطاعة الدوناتس ونضع وحدات الدوناتس في صينيه مرشوشه دقيق ونرش علي الوجه دقيق ونغلف الصينيه ببلاستك شفاف
- ونتركها تختمر ويتضاعف حجمها بعدها نقوم بقليها في زيت ساخن.


لعمل صوص الشوكولاتة:
تضرب كل المكونات معاً في الخلاط أو الكبة أو بالهاند بليندر أو المضرب السلك ونستمر في الضرب حتى يسمك قوام الصوص. 
تستخدم كل الصوصات لتزيين الدوناتس ومن الممكن استخدام السكر البودر والقرفه أيضاً.

الدوناتس طريقة عمل الدوناتس مقادير الدوناتس طريقة تحضير الدوناتس Food Groceries

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