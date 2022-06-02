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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ويل فويجت: لم أطلب التعاقد مع والتر هودج وعلاقتي جيدة باللاعبين.. فيديو

والتر هودج
والتر هودج

أكد ويل فويجت مدرب سلة الزمالك السابق، أنه لم يطلب التعاقد مع والتر هودج للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بصفوف الفارس الأبيض.

 

وقال ويل لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: لم أطلب التعاقد مع والتر هودج، لا أتذكر وجود مشادات مع عمر هشام لاعب الزمالك.

 

 

وأردف: في المباريات نكون في قمة التركيز والعصبية ، علاقتي مع اللاعبين كانت جيدة ولم أفقد السيطرة على غرفة خلع الملابس داخل الفريق.

 

واكمل: كنت أتمنى أن يكون هناك حوار مفتوح مع الإدارة والجماهير، كانت خبرة رائعة في التعامل مع جمهور الزمالك الرائع، كانوا يدفعون اللاعبين من أجل الفوز دوما.
 

واكد: حاولت ان اصل لنقطة تفاهم مع الجماهير، البعض كان يتجاوز ضدي ويهددني بالعنف، ولكن هذا نابع من حبهم للفريق بشكل كبير.

 

واتم: لسوء الحظ لا تستطيع ان تصل في اتفاق في كل المفاوضات التي تخوضها، أتمنى أن تدوم صداقتي مع مسئولي الاتحاد، والخلاف بيني وبين اتحاد السلة لتدريب المنتخب كانت خلافات مادية.

 

برونزية أمم إفريقيا

وحصدت سلة الزمالك الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا التي أقيمت في رواندا وذلك بعد الفوز على فريق فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 97-74 والتي أقيمت بينهما الجمعة الماضية.

 

وكان منتخب مصر لكرة السلة تحت ٢٠ سنة  استدعاء نجم سلة الزمالك شهاب الدين زياد و الذي حصل مع فريقه الزمالك ٢٠ سنه علي مركز ثاني ببطولة الجمهورية.


و كان شهاب من أبرز اللاعبين في البطولة خصوصاً ان اللاعب يمتلك العديد من الخبرات داخل الملعب.

 

يذكر ان شهاب الدين قام بخوض تدريبات لمدة موسمين مع الدرجة الاولي و شارك معهم مبارياتهم والتدريبات ليحتك بنجوم الفريق الأول.

 

وقال شهاب الدين زياد بعد حصوله علي المركز الثاني مع فريقه في بطولة الجمهورية ٢٠ سنة: لم تكن البطولة سهله خصوصاً ان جميع الفرق المشاركة كانت قوية فكنا نخوض مباراة صعبة كل يوم و أوقات الراحة كانت قليلة ورغم ذلك استطعنا تحقيق المركز الثاني و كنا نطمح في الحفاظ علي لقب بطل الجمهورية مثل السنة الماضية بعد اكتساح النادي الأهلي في نهائيات البطولة.

ويل فويجت سلة الزمالك والتر هودج عمر هشام برونزية أمم إفريقيا

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