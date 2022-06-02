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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنمية المشروعات: معرض صنع في دمياط يضم 73 عارضا بنسب خصومات كبرى

أثاث
أثاث

كشف حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دمياط، عن تفاصيل انطلاق فعاليات معرض الأثاث تحت شعار “صنع فى دمياط”.

وقال "شبكة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن هذه الدورة الثانية للمعرض بعد نجاح الدورة الأولى منه، لافتا إلى أن المعرض يضم ٧٣ عارضا وهو أكبر عدد للعارضين فى مشاركات المعرض، يتمتعون بخدمات ومزايا مالية وتمويلات من جهاز تنمية المشروعات، ومن المقرر إقامة 3 معارض أخرى جديدة خلال العام الجارى .

وأضاف أن جميع المشاركين يتنافسون لإظهار الأثاث الدمياطي فى أبهى صورة، منوها إلى أن عروض المعرض تنقسم لمحورين، أولهما فرش شقة بالكامل من ٤ غرف بـ ٤٨ ألف جنيه، والعرض الثانى شراء ٣ غرف بخصم ٢٥٪ بخامات فائقة الجودة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن المعرض يستهدف السوق الخارجية وتصوير المنتجات بشكل احترافى لتسويقها، مشيرا إلى أن دمياط تمتاز بالحرف اليدوية  والنجارة "الهاند ميد"، بالإضافة للمنتجات الكلاسيكية والألوان الهادئة وتنوع بين الموديلات الحديثة والكلاسيك وتدريب العاملين مرتبطة بريادة الأعمال وتدريب فنى لثقل المهارة الفنية، وإدارة المشروعات، وتصميم المنتجات، ومن المتوقع إطلاق معارض فى أسواق الصعيد.
 

دمياط المشروعات الصغيرة الخارجية صباح الخير يا مصر جهاز تنمية المشروعات الحرف اليدوية

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