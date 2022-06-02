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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر و المجلس الثقافي البريطاني يحتفلان بتخريج دفعة جديدة من مدرسي برنامج "AATAGs"

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

ينظم الأزهر الشريف، اليوم الخميس؛ احتفالية بمركز الأزهر للمؤتمرات، لتخريج وتكريم دفعة جديدة من مدرسي الأزهر، والبالغ عددهم ما يقارب 5000 مدرس، ضمن برنامج ورش عمل مدرسي الأزهر المعروف باسم "AATAGs"، وذلك بحضور  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ونخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، وأعضاء المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

 

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، في مجال التنمية المهنية المُستدامة، وانطلاقًا من رؤية مصر 2030.

 

ويهدف برنامج "AATAGs" إلى تنمية مهارات اللغة الإنجليزية وفنونها لدى معلمي الأزهر الشريف؛ مما ينعكس بدوره على تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الأزهر الشريف داخل الفصول الدراسية، إضافة إلى ربط اللغة الإنجليزية بالحياة اليومية.

 

وانطلقت أعمال برنامج "AATAGs" لتدريب المدرسين الذين سيتم تكريمهم اليوم، في الأول من أكتوبر لعام ٢٠٢١  وحتى ٣٠ مارس ٢٠٢٢، لمدة ستة أشهر تقريبًا، تم خلالها تدريب عدد ٤٦٠٥ معلمين أزهريين بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم اختيار ١٨٢ مدربا من جميع محافظات الجمهورية، بواقع مدرب لكل إدارة تعليمية أزهرية للقيام بمهمة تدريب 30 معلمًا من إدارته التعليمية.

الأزهر المجلس الثقافي البريطاني AATAGs التنمية المهنية مدرسي الأزهر

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