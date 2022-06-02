روسيا تستقبل أكثر من 1.6 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، وصول أكثر من 1.6 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى روسيا، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن مليون و615 ألفا و490 لاجئا من بينهم 262 ألفا و820 طفلا عبروا الحدود إلى روسيا منذ بداية الحرب.

وأوضح المتحدث إن من عبر الحدود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغوا 20 ألفا و280 لاجئا.

وكان إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين قد بدأ من جمهوريات إقليم دونباس على خلفية تفاقم الأزمة منتصف فبراير الماضي. بعد ذلك اعترفت روسيا باستقلال الجمهوريتين، دونيتسك ولوجانسك، الشعبيتين، وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.