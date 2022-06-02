10 صور من حفل رامى صبرى وتامر عاشور بموسم جدة

أحيا كل من الفنان تامر عاشور والفنان رامى صبرى ، مساء أمس حفلا غنائيا بالسعودية ضمن فعاليات موسم جدة على مسرح ليالينا.

وقدم الثنائي خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وحصد المطرب رامى صبرى جائزة أحسن مطرب بحفل توزيع جوائز الميما 2022.

وشارك رامى صبرى متابعيه بصورة من الحفل عبر حسابه بتطبيق انستجرام وعلق عليها :"أحسن مطرب لعام 2022”.

كشف النجم رامي صبري عن بوستر أحدث أغنياته التي يطلقها على طريقة السينجل باسم "هي" حيث نشر البوستر قبل قليل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر أن يطلق رامي الأغنية الجديدة أول يونيو القادم، وتحمل طابعا صيفيا على غرار الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور له خلال الفترة الماضية.

ولحن "صبري" الأغنية الجديدة بنفسه، كما حملت صورة البوستر توقيع مصور المشاهير خالد فضة وظهر رامي بلوك صيفي مميز.



وكان نجم العرب رامي صبري كشف عن إحياء حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة" في الأول من يونيو شهر يونيو القادم، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور ونفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها.



ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبيرا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.

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