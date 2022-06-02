عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 صور من حفل رامى صبرى وتامر عاشور بموسم جدة

صدى البلد

أحيا كل من  الفنان تامر عاشور والفنان رامى صبرى ، مساء أمس حفلا غنائيا بالسعودية ضمن فعاليات موسم جدة على مسرح ليالينا.

وقدم الثنائي خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وحصد المطرب رامى صبرى جائزة أحسن مطرب  بحفل توزيع جوائز الميما 2022.

وشارك رامى صبرى متابعيه بصورة من الحفل عبر حسابه بتطبيق انستجرام وعلق عليها :"أحسن مطرب لعام 2022”.

كشف النجم رامي صبري عن بوستر أحدث أغنياته التي يطلقها على طريقة السينجل باسم "هي" حيث نشر البوستر قبل قليل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر أن يطلق رامي الأغنية الجديدة أول يونيو القادم، وتحمل طابعا صيفيا على غرار الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور له خلال الفترة الماضية.

ولحن "صبري" الأغنية الجديدة بنفسه، كما حملت صورة البوستر توقيع مصور المشاهير خالد فضة وظهر رامي بلوك صيفي مميز.


وكان نجم العرب رامي صبري كشف عن إحياء حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة" في الأول من يونيو شهر يونيو القادم، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور ونفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها.


ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبيرا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.

C68D537A-19FC-4766-A92F-3C1188246B4D
C68D537A-19FC-4766-A92F-3C1188246B4D
EC86F900-1183-4C06-B9F0-F5C9D14282C1
EC86F900-1183-4C06-B9F0-F5C9D14282C1
A94611B7-5DE6-455C-B3FE-6D2F12C41CDF
A94611B7-5DE6-455C-B3FE-6D2F12C41CDF
7CE8E99A-6EE6-49D2-958C-B7AB12DCA21D
7CE8E99A-6EE6-49D2-958C-B7AB12DCA21D
9C52B200-83DA-48F3-B930-3A7F1AA6A2E1
9C52B200-83DA-48F3-B930-3A7F1AA6A2E1
53C655C6-5F42-434A-8579-8C9C77DA5EBA
53C655C6-5F42-434A-8579-8C9C77DA5EBA
B13FF0CE-9E54-4124-A0DC-E1134FFA352A
B13FF0CE-9E54-4124-A0DC-E1134FFA352A
BF0B2426-3736-49BD-BED3-A93434F2971E
BF0B2426-3736-49BD-BED3-A93434F2971E
المملكة العربية السعودية الفنان رامي صبري رامي صبري الفنان تامر عاشور المطرب رامي صبري موسم جدة مملكة العربية السعودية حفل رامي صبري النجم رامي صبري حفلات موسم جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الصحة: حملة توعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.. الشهر الحالي

هل كثرة السرحان في الصلاة يستوجب إعادتها ؟

نفس الشكل بأداء أعلى.. مرسيدس تكشف عن الجيل التالي من GLC موديل 2023.. صور وفيديو

خدمة 20 عاما.. شروط استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى السبت القادم

إنشاء مجلس أعلى للنقابات المهنية| النبراوي ينقل رؤية المهندسين للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ