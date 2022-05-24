يونيو المقبل .. تامر عاشور يروج لحفله فى السعودية بموسم جدة

نشر الفنان تامر عاشور تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يروج لحفله المقبل فى السعودية فى يونيو المقبل وذلك ضمن حفلات موسم جدة.

وقال تامر عاشور : "حبايبي واهلي في جده جاهزين ل حفله ١/٦ ؟ وايه الاغاني اللي تحبو تسمعوها ؟ ويطرح تذاكر الحفل اليوم.

تامر عاشور

تامر عاشور

وكان المطرب تامر عاشور الستار طرح مؤخرا، أغنية بعنوان "تملي"، على "يوتيوب" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ .

ودافع الفنان تامر عاشور، عن صُناع الأغاني بعد الهجوم عليهم من عمرو مصطفى أثناء استضافته في برنامج حبر سري.

كتب تامر عاشور، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “النجاح يعني اعمال مش كتر كلام واقول هعمل واسوي وعايش اتريق على ده وده بقالي سنين - التاريخ جميل مفيش شك بس بيعتمد ع الوقت يعني نقيم اللي شغالين دلوقتي لما يقعدوا نفس الزمن اللي انت قعدته ونشوف - لكن تقييم دلوقتي اسمه جهل ب التاريخ”.

يذكر أن آخر البومات تامر عاشور البوم بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغانى، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وضم ألبوم تامر عاشور الجديد 2022، أغاني: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "أحلى دنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".