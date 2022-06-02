شوبير : مصير موسيماني في يد لجنة تخطيط الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن مصير بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في يد لجنة التخطيط.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "مصير موسيماني في يد لجنة التخطيط، وهناك اجتماعات ودية لحسم موقف المدير الفني".

وأضاف: "توصية لجنة التخطيط سوف تحسم موقف المدير الفني من البقاء أو الرحيل، وهناك ايضا تحركات من اللجنة لحسم مصير المعارين".

وتابع : "مجلس الأهلي يرغب في ترتيب البيت والمشهد من جديد بشكل مميز، وذلك بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي".

واختتم : "أطالب بالمزيد من الهدوء داخل القلعة الحمراء، وعدم التعامل بعصبية في حسم الملفات الهامة والشائكة داخل الفريق".