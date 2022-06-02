تجمهر واستخدام قوة.. التفاصيل الكاملة لأحداث شغب السلام بعد الحكم في القضية

أصدرت فيها الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، حكما على 32 متهما على خلفية التجمهر واستخدام القوة والعنف وحيازة المفرقعات والأسلحة النارية بمحيط قسم السلام ثان بغضون يونيو عام 2017.

وحكمت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد بحق 25 متهما في القضية، بينما عاقبت 7 آخرين "حدث" بالسجن 10 سنوات عما أُسند إليهم في القضية الرقمية 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب قسم السلام".

كما قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد، رئيس الدائرة الثالثة، وضع 25 متهما محكوما عليهم بالسجن المؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، عقب انقضاء مدة العقوبة، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

تفاصيل قضية أحداث شغب قسم السلام

اتهمت النيابة العامة خلال التحقيقات، 32 متهما بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة، المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها .

كما اتهمت النيابة المتهمين باستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان، وإستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، و سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة.

ووجهت النيابة للمتهمين إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية و التأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء و نتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم و ضبطهم " و التعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية و بيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك.

تحقيقات

تحقيقات النيابة في شغب قسم السلام: تخريب وحيازة اسلحة

وكذلك واجه المتهمين إتهامات تخريب أملاك عامة و مخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمداً بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة، وتعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14 ، سيارة الإسعاف رقم ط ه، وإحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – و الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة، وحيازة و إحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

ووجهت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف و إستخدامه ضد ضباط و أفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم و إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم و التأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم و إرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم و مقاومتهم و تكدير أمنهم و سكينتهم وسلامتهم و تعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم.

كذلك حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة و زجاجات مولوتوف " بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية، بأن حرض المتهمين من الأول إلي الرابع باقي المتهمين على التوجه الي ديوان القسم وبحوزتهم الأسلحة والأدوات السابق ذكرها وارتكاب الافعال محل الاتهامات السابقة وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض.

متهمين - ارشيفية

أسماء المتهمين في قضية أحداث شغب السلام

وأحالت النيابة العامة برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، كلا من محمد أحمد صالح خليل، وعاطل وعبد اللطيف محمد أبو الحسن علي، ومحمد أحمد محمد رشدي، وأحمد عثمان محمد، وياسر سيد إبراهيم سيد، ومحمود عادل عبد العظيم سالم، ومحمد سمير فوزي عبد الفتاح، ومحمود محمد أبو سريع عبد الله، ومحمد عبد الهادي عبد الفتاح إمام، وعمر عاطف مهدي علي، وحسين عبد المنعم حسين علي، وإسلام أحمد عبد الستار أحمد.

وحسام محمد حسن علي، وحاتم علي السيد علي، وماجد حمدي عبد الله أحمد، وأحمد محمد مخيمر عثمان، وأحمد حسين جلال أبوزيد، ومصطفي حمدي إبراهيم محمد، وكريم محمد خميس علي، وعمرو محمد أحمد إسماعيل، ومحمد صبحي أنور غنيم ، ومحمد مصطفي محمد مصطفي، ومحمود مصطفي محمد مصطفي، ومحمد صلاح منصور إسماعيل، وكريم خالد أمين حسن، وكريم طه حسن محمد غالي، ومحمد عبد الحميد محمد إسماعيل، ومصطفي كامل محمود كامل.

ومصطفي حسين عبد النبي حسن، ومؤمن إبراهيم عبد اللاه، ومحمود سامي محمود عبد الجواد، ومحمد رجب حسن محمد جاد، إلي محكمة الجنايات.

تظاهرات - ارشيفية

شهادة رئيس مباحث قسم السلام أول

وشهد رئيس مباحث قسم السلام أول في التحقيقات، بأنه تلقى إخطارا من إدارة مباحث القاهرة بالتوجه إلي قسم السلام ثان، لفض أعمال شغب اندلعت أمام ديوان القسم فتوجه إلي قسم السلام ثان وتقابل مع رئيس مباحث القسم حينها.

وأردف أنه شاهد تجمعًا من الأهالي عدده زهاء 3 آلاف شخص متجهاً صوب القسم حال كون ذلك المبنى محاصرًا من الأهالي وظهر أفراد التجمع في حمل أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف وحجارة ويحاولون قذف ديوان القسم بها واستقل مدرعة وتوجه صوب التجمع السالف الإشارة إليه في محاولة لملاقاته قبل وصوله للجوار المباشر لديوان القسم.

وفوجئ بالتجمع يتجه إلي المدرعة المتقدم بيانها مما دعا السائق للانحراف بها لأحد الشوارع الجانبية تجنباً للاحتكاك بهؤلاء المتجمهرين ولخشية سائق المدرعة من احتراق إطاراتها جراء قذف زجاجات المولوتوف، واصطدمت المدرعة بأحد المطبات مما نجم عنه إصابته بكسر منضغط بالفقرة الثانية من القطنية.

وأورد رئيس مباحث قسم السلام أول بأن غرض المتجمهرين كان اقتحام ديوان قسم السلام ثان ومن ثم سجن النهضة لتهريب المسجونين، والمتجمهرين اتخذوا من واقعة مقتل شاب في قسم الشرطة المحرر به محضر ذريعة لارتكاب تلك الوقائع حال كونهم متفقين عازمين على ارتكابها من تاريخ 4 يونيو 2017 قبل الواقعة بيومين.

شهادة نائب مأمور قسم السلام ثان في أحداث الشغب

شهد نائب مأمور قسم السلام خلال تحقيقات القضية أنه حال تواجده بديوان القسم لمباشرة أعمال وظيفته فوجئ بتجمع عدد من المواطنين أمام القسم مرددين هتافات مناهضة للوزارة والدولة وقيامهم بإلقاء الحجارة بكثافة على مبنى القسم وقطع الطريق بإشعال النيران بعدد من الإطارات الكاوتشوك بقصد محاولة اقتحام القسم.

وتابع نائب مأمور قسم السلام في شهادته، بتوجيه النصح والإرشاد لهم قاموا بإطلاق الشماريخ في اتجاه القوات وشوهد بحوزتهم أسلحة بيضاء وكذا أسلحة نارية محلية الصنع "خرطوش" وبالاستعانة بقوات الأمن وبعض عناصر قوات الأمن المركزي وضباط وأفراد مباحث المديرية لتفريق المتجمهرين، نتج أثناء تصدى القوات تلفيات بسيارة شرطة وأخرى إسعاف وكذا إصابة أربعة مجندين تابعين لقوات الأمن المركزي.

وأضاف بصحة قيام المتهمين المضبوطين بارتكاب الواقعة رفقة آخرين مجهولين لم تتوصل التحريات لتحديدهم.

اشتباكات

شهادة مفتش الإدارة العامة لمباحث القاهرة

وشهد مفتش مباحث شرق القاهرة، بأن تحرياته السرية توصلت إلي قيام كلا من عبداللطيف محمد ومحمد أحمد وأحمد عثمان ومحمد أحمد وصابر الكتيان وآخرين بتحريض المتهمين وبعض الأهالي بالتجمهر ومحاولة اقتحام ديوان قسم السلام وقطع الطريق على إثر وفاة أحد المواطنين في القسم الواقعة المحرر عنها محضر رقم 1402 لسنة 2017 قسم السلام ثان.

شهود الإثبات في قضية أحداث شغب السلام

وشهد مجند بمعسكر قوات أمن السلام، أنه حال تواجده ضمن قوات تأمين قسم السلام ثان، حدث تجمهر للمواطنين أمام ديوان القسم وتعطيل لحركة المرور وترديد هتافات معادية لوزارة الداخلية وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة وإشعال ألعاب نارية وأنه أثناء ذلك قام مجهول من أحد الأفراد المتجمهرين بإلقاء حجارة أحدثت إصابته.

وشهد عامل من مساكن المحمودية، بأنه حال توجهه إلي قسم السلام ثان لزيارة شقيقه المحبوس بالقسم فوجئ بوجود تجمهر أمام القسم وتعرضه لإصابة برش خرطوش بالبطن والصدر وأنه يتهم القائمين بذلك التجمهر بإصابته.

كما شهد مجند بقوات الأمن، بأنه حال تواجده ضمن قوات تأمين قسم السلام ثان، حدث تجمهر للمواطنين أمام ديوان القسم وتعطيل لحركة المرور وترديد هتافات معادية لوزارة الداخلية وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة وإشعال ألعاب نارية، وأنه أثناء ذلك حدث إطلاق أعيرة نارية "خرطوش" حدثت على إثرها إصابته بطلق خرطوش.

وشهد سائق من مساكن القاهرة، بانه أثناء عودته إلي منزله ومروره أمام ديوان قسم السلام ثان فوجئ بتجمهر عدد من الأهالي يقومون بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة وأثناء ذلك حدث إطلاق أعير نارية "خرطوش" حدثت إصابته على إثرها.

وشهد مدير تشغيل بمساكن القاهرة، أنه أثناء تواجده أمام ديوان قسم السلام ثان فوجئ بتجمهر عدد من الأهالي يرددون عبارات معادية لوزارة الداخلية وأثناء ذلك حدثت اشتباكات بين المتجمهرين وأفراد الشرطة وحال حدوث تلك الاشتباكات حدثت إصابته بطلق خرطوش أسفل عينه اليسرى وكلتا ذراعيه وبطنه وقدميه.

اشتباكات - ارشيفية

شهادة معاون مباحث قسم السلام ثان

وشهد بأنه حال تواجده أثناء قيامه بتأمين قسم السلام ثان حدث تجمهر لمئات من المواطنين أمام ديوان القسم، خلال ذلك تم ترديد عبارات معادية لوزارة الداخلية وقام المتجمهرين بإلقاء الحجارة وزجاجات مولوتوف على القوات وأنه تم التعامل معهم بإلقاء قواذف المسيل للدموع لفض التجمهر أثناء ذلك قام مجهول من أفراد التجمهر بإلقاء زجاجة فارغة سقطت على يده أحدثت إصابته بجرح قطعي في اليد اليسرى.

وشهد مجند بمعسكر قوات أمن السلام، أنه حال تواجده ضمن قوات تأمين قسم السلام ثان، حدث تجمهر للمواطنين أمام ديوان القسم وتعطيل لحركة المرور وترديد هتافات معادية لوزارة الداخلية وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة وإشعال ألعاب نارية وأنه أثناء ذلك قام مجهول من أحد الأفراد المتجمهرين بإلقاء زجاجة أحدثت إصابته.

وشهد أمين شرطة بمباحث قسم عين شمس، بأنه حال مشاركته في تعزيز التواجد الأمني بمحيط قسم السلام ثان لوجود مجموعة من الأفراد متجمهرين أمام ديوان القسم وحال وصوله قام المتجمهرين بإلقاء الحجارة وزجاجات على القوة المتواجدة أمام ديوان القسم وترديد عبارات ضد وزارة الداخلية وأنه حدثت إصابته بحجارة من مجهول من بين المتجمهرين.